Naim Süleymanoğlu'nun Tedavisi Devam Ediyor

İstanbul, 26 Eylül 17 : Karaciğer yetmezliği nedeniyle genel durumu kötüleşen olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, karaciğer yetmezliği nedeniyle genel sağlık durumu kötüleşen Süleymanoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Süleymanoğlu'nun şu anda bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
(AA/RU/FEZ)