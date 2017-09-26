Naim Süleymanoğlu'nun Tedavisi Devam Ediyor

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Süleymanoğlu'nun şu anda bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, karaciğer yetmezliği nedeniyle genel sağlık durumu kötüleşen Süleymanoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.