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Müzeler Haftası Yarın Başlıyor...

YARIN TÜM MÜZE VE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Müzeler Haftası Yarın Başlıyor...

YARIN TÜM MÜZE VE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
Müzeler Haftası Yarın Başlıyor...


YARIN TÜM MÜZE VE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

 KKTC'de 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Müzeler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, Daireye bağlı 30 müze ve ören yerine yarın tüm girişlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

18 – 24 MAYIS MÜZELER HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle “Haydi Çocuklar Müzeye, 3. Güzelyurt Müzesi Canlanıyor Müze Eğitimi Çalışması”,Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz’in katılımıyla yarın saat 10.00’da Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesinde yer alacak.

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“Kıbrıs Kültürel Miras ve Müzeler” konulu Fotoğraf Yarışması ve Sergi açılışı ise, Kuzey Kıbrıs Müze Dostları Derneği katkıları ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla saat 19.30’da Bellapais Manastırı Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dr. Fatoş Giritli ile ilkokul öğrencilerine yönelik “Müzede Yaratıcı Drama” etkinliği22 Mayıs Salı saat 09.30’da Girne Kalesi’nde, ilkokul öğrencilerine yönelik “Derviş Paşa Konağı’’ Resim Etkinliği yine aynı saatteLefkoşa’da Derviş Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi’nde yer alacak.

İlkokul öğrencilerine yönelik “Arkeopark ve Konservasyon Çalışmaları Etkinliği” 23 Mayıs Çarşamba saat 09.30’da Lefkoşa’daki Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi’nde yapılacak.



 

Son Güncelleme: 17.05.2018 15:21
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MÜZELERHaftasıBaşlıyor
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