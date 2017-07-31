Müzakereci Nami, Kıbrıs Konusunda Crans Montana Ve Bundan Sonraki Süreci Değerlendirdi

“SÜREÇ RUM TARAFININ YENİ ADIM ATMAYI REDDETMESİ İLE ÇÖKTÜ”

“RUM TARAFINI ÇÖZÜME ZORLAYICI DAVRANMAK HEDEFİMİZ OLMALI”

“KAPSAMLI ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNDE ATILACAK ADIMLARIN KAPSAMLI ÇÖZÜM DIŞINDA ATILMASINI KİMSE BEKLEMESİN”

Müzakereci Özdil Nami, Crans Montana’daki temel ayrılığın Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçevede ilerlemeye yaklaşmamasından kaynaklandığını belirtti. Nami, “Bu süreç garantiler yüzünden veya asker sayısındaki fikir ayrılığından çökmedi esas çökme sebebi Rum tarafının yeni adım atmayı reddetmesi oldu” ifadelerini kullandı.

Maraş konusunda ise Nami, “Kapsamlı çözüm çerçevesinde atılacak adımların kapsamlı çözüm dışında atılmasını kimse beklemesin… dünyayı karşımıza almayacağız ve dostluk elini havada tutacağız; bu iki ilke doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır, eğer kendi çıkarlarımıza uygun görürsek bunu yaparız, Maraş konusu mu olur başka konular mı olur kendi içinde değerlendiririz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müzakereci Özdil Nami, Kıbrıs konusunda Crans Montana ve bundan sonraki süreci BRT’ye değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçeveyi özetleyen Nami, Crans Montana’daki çerçeveyi; “müdahale hakkında başka bir modele sahip yeni garanti sistemi oluşturulması, asker sayısında indirime gidilmesi ancak nihai sayının Başbakanlar düzeyinde belirlenmesi, dönüşümlü başkanlığın mutlak kabul edilmesi ve 2’ye bir oranının aranması, federal konularda olası bir tıkanıklığın aşılması mekanizma oluşturulması ve 1 olumlu oy aranması, Türkiye vatandaşlarına eşdeğer muamelede adilane çözüm bulunması, mülkiyette ise Kuzeye verilecek mülkte kullanıcılara bakılması, Rumlara bırakılacak mülkte ise ilk sahiplerine öncelik verilmesi” şekilde aktardı.

Rum liderliğinin bu çerçevede adım atma iradesi bulunmadığını yineleyen Nami, ‘‘Bu çerçeveyi Rum tarafının reddetmesi nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin konferansı bitirmek dışında bir seçeneği kalmadığını” belirtti.

Müzakereci Nami, BM parametrelerine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.

BM parametreleri ile ilgili Türk tarafının bir sıkıntısı bulunmadığını kaydeden Nami, “BM parametresi çerçevesine en uygun davranan biz olduk, sıkıntı Rum tarafının BM parametrelerini reddetmesinden çıktı, dolayısıyla sorgulanması gereken budur’ ifadelerini kullandı.

“RUM TARAFINI ÇÖZÜME ZORLAYICI DAVRANMAK HEDEFİMİZ OLMALI”

Müzakereci Nami, bundan sonra izlenecek politikaya yönelik de görüşlerini aktararak, “Bundan sonraki adımlarda dünya lisanını kullanarak Rum tarafını çözüme zorlayıcı davranmak hedefimiz olmalı” dedi.

Kıbrıs’ta her iki tarafın da düşünme ve değerlendirme dönemine girdiği hatırlatmasını yapan Nami, “Rum tarafına sırtını dönenen, dünyayı karşısına alan bir politika izlenmeyeceğini” belirtti.

Nami, “Bu değerlendirmeden ne çıkar bilemeyiz ancak ne çıkmaması gerekir söyleyebilirim, Rum tarafına sırtına dönen Türk politikası olmamalı, kararlı şekilde ne istediğini bilen yapıcı dostluk elini uzatan bir politika lazım, işbirliği ortamını zorlayacak yaklaşımla daima sürecin liderliğini elinde tutan bir politika oluşturmamız lazım” diye konuştu.

“KAPSAMLI ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNDE ATILACAK ADIMLARIN KAPSAMLI ÇÖZÜM DIŞINDA ATILMASINI KİMSE BEKLEMESİN”

Maraş konusunda iddiaları da yanıtlayan Özdil Nami, “Kapsamlı çözüm çerçevesinde atılacak adımların kapsamlı çözüm dışında atılmasını kimse beklemesin… dünyayı karşımıza almayacağız ve dostluk elini havada tutacağız; bu iki ilke doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır, eğer kendi çıkarlarımıza uygun görürsek bunu yaparız, Maraş konusu mu olur başka konular mı olur kendi içinde değerlendiririz” ifadelerini kullandı.