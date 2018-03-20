Mutluluk direnci artırıyor, mutsuzluk beyni küçültüyor!

Birleşmiş Milletler (BM), dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart’ı “Dünya Mutluluk Günü” olarak ilan etti. BM Genel Merkezi’nin bulunduğu ABD başta olmak üzere üye birçok ülkede eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleriyle kutlanan gün dolayısıyla çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlar mesaj ve kutlamalar yayınlıyor.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Dünya Mutluluk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada mutluluğun insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

MUTLULUK, DİRENCİ ARTIRIYOR

Genel olarak mutluluğun yaşamı uzattığı veya hastalığı iyileştirdiğine dair bilgi bulunmadığını belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Ancak birçok hastalıkta genel mutluluk düzeyinin hastalık seyri üzerine pozitif etkileri olduğu bildirilmiştir. Mutluluk özellikle dayanma gücü ve dirençliliği artırarak hastalık belirtilerinin daha az hissedilmesine neden olur. Ayrıca mutluluk bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlar” diye konuştu.

MUTLU İNSANLAR DAHA AZ ŞİKAYET EDİYOR

Hasta olsalar bile mutlu insanların hastalığa bağlı daha az şikayet ettiklerini, hastalık belirtilerini daha az hissettiklerini vurgulayan Doç. Metin, “Özellikle kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmalar, genel mutluluk düzeyi ile hastalıkta şikayet arasında ters yönlü ilişki olduğunu göstermektedir” dedi.

“UZUN SÜRELİ MUTSUZLUK, BEYİNDE KÜÇÜLMEYE YOL AÇIYOR”

Mutsuzluk ve beyin arasındaki ilişkiye değinen Metin, uzun süreli mutsuzluk yaşayan kişilerin beyinlerinde küçülme meydana geldiğini belirterek “Bu küçülme birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Bu durum, özellikle tedavi edilmeyen depresyondaki bireyler için geçerlidir. Uzun süren mutsuzluk, hayattan keyif alamama ve üzüntü hallerine tıbbi müdahale gereklidir. Yaşlılık döneminde mutsuz olma küçülmeye bağlı olarak bunamayla sonuçlanabilir” şeklinde konuştu.

MUTLULUK DA MUTSUZLUK DA ÖĞRENİLİYOR

“Psikoloji, insanı mutsuz eden düşünme biçimlerinin varlığını ortaya koymaktadır” diyen Nöroloji Uzmanı şöyle devam etti:

“Bu düşünme kalıpları da genel olarak öğrenme yoluyla kazanıldığından, dolaylı olarak mutluluğu veya mutsuzluğun öğrenildiği söylenebilir. Kişinin ailede sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, affedici olma, şükretme gibi mutluluk verici alışkanlıkları kazanması, hayatta mutlu olmasını sağlayabilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Barış Metin, zeka ile mutluluk arasında zayıf da olsa bir ilişki olduğunu da belirterek, “Yapılan çalışmalar düşük zekalı bireylerin daha az mutlu olduğunu göstermektedir” dedi.

AMACI OLAN İNSANLAR SON SEVİYE MUTLULUĞA ULAŞIYOR

“Genel olarak mutluluğun dört çeşidi olduğu söylenebilir” ifadesini kullanan Metin, “mutluluğun çeşitleri” hakkında ise şunları aktardı:

“Birinci çeşidi; maddi mutluluktur ve bir şeye sahip olmaktan duyulan mutluluğu anlatır. İkinci çeşidi; kişisel özelliklerden yani kendini geliştirmek ve iyi özelliklere sahip olmaktan duyulan mutluluktur. Üçüncü çeşidi; ilişkilerden duyulan mutluluktur yani buna ‘sevmek ve sevilmekten duyulan mutluluk’ da denebilir. Dördüncü ve son evre mutluluk da kendini gerçekleştirme ve dünyada var olma amacını anlamış olmaktan duyulan mutluluktur ki buna ‘mutluluğun en yüksek seviyesi’ de denir. Bu seviyeye ulaşmak için kendimizi, dünyadaki amacımızı ve kendi amaçlarımızı gerçekleştirecek uğraşları, potansiyelimizi kullanabileceğimiz aktiviteleri bulmamız gerekir. Hayatta amaçları olan insanların bu son seviye mutluluğa ulaştıkları bilinmektedir.”

MUTLULUĞU KALICI KILMAK MÜMKÜN MÜ?

Doç. Dr. Barış Metin, “Mutluluğu kalıcı kılmak için kısa dönem maddi mutluluklar yerine manevi mutlulukları öne çıkarma, sosyal arkadaşlık ve aile bağlarını koruma, sahip olduğumuz şeyler için şükretme ve bağışlayıcı olmak gereklidir” diyerek en çok mutlu olanların iyi ilişkiler kuran, affedebilen ve şükran duyabilen insanlar olduğunun altını çizdi.

SAĞLIKSIZ BESLENME, MUTLULUK SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin birçok kronik hastalığı önlediği için uzun dönemde mutluluk hissini arttırdığını dile getiren Dr. Metin, “Kısa süreli mutluluk ve haz için sağlıksız, yeterli protein, mineral ve vitamin almadan beslenme uzun dönemde diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarını doğurarak mutluluk seviyesini düşürür” uyarısında bulundu.