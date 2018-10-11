Müteahhitler Yarın Araçlı Eylem Yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, müteahhitlerin birim fiyatları ile ihzarat avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi, ayrıca devletten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yarın araçlı eylem yapacak.



Müteahhitler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin de eyleme destek vereceği kaydedildi.



Eylem için saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Girne Yolu ve Güzelyurt Yolu’nda toplanacak araçlar, 10.30’da Meclis önüne oradan da Başbakanlık önüne geçecek.



Eyleme daha sonra Maliye Bakanlığı önünde devam edilecek.