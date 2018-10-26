Müteahhitler Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

BAŞBAKANLIK ÖNÜNE GİDEN MÜTEAHHİTLER YOLU KAPATTI



MÜTEAHHİT HEYETİ BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞÜYOR



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Lefkoşa’da araçlı eylem gerçekleştiriyor. Başbakanlık önüne gelerek yolu araçlarla trafiğe kapatan müteahhitler, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüyor.

Eylem çerçevesinde bu sabah saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt ana yolunda buluşan birlik üyeleri, araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket etti.

Maliye Bakanlığı önünden Başbakanlık önüne gelerek, yolu trafiğe kapatan müteahhitlerden Başkan Cafer Gürcafer başkanlığındaki bir heyet Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmek için Başbakanlığa girdi.

