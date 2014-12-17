Müteahhitler, İhale Yasası Konusunda Bilgilendirildi

AB İHALE UZMANLARI VE MERKEZİ İHALE KOMİSYONU, MÜTEAHHİTLERLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA BİRARAYA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) ihale uzmanları ile Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), müteahhitleri bilgilendirdiği kaydedildi.

AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan toplantının Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği toplantı salonunda yer aldığı bildirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Meclis gündemindeki Kamu İhale Yasa Tasarısı’nın geçmesini beklediklerini söyledi.

“KEYFİ İHALELER ANCAK BÖYLE BİR TASARISIYLA DİSİPLİNE EDİLEBİLİR”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcafer konuşmasında Devlet İhale Tüzüğü ile kontrol altında olan kamu ihalelerinin olduğunu ve zaman zaman bunlara müdahale ettiklerini aktardı.

Gürcafer, yarı özel ve yarı devlet kurumların açtıkları ihalelere müdahale edemediklerinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, keyfi ihalelerin ancak böylesi bir tasarısıyla disipline edilebildiğinin altını çizdi.

“GELECEĞİ ETKİLEYECEK BİR YASA”

Cafer Gürcafer, Kamu İhale Yasa Tasarısı’nın AB uyum yasaları çerçevesinde geleceği de etkileyecek bir yasa olduğunu söyledi.

Bu yasada müteahhitleri rahatsız eden noktaların olabileceğine de dikkat çeken Gürcafer, yasanın müteahhitlerden gelecek fikirler doğrultusunda şekle girebileceğini belirtti.

Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nden bir ekibin bu çalışmaların içerisinde olduğunu ve müteahhitleri sürdürülen çalışmadan haberdar edeceklerini ifade etti.

“MEMNUNİYETSİZLİKLER DE VAR, FARKINDAYIZ”

Gürcafer, bunun henüz bir taslak olduğuna ve endişelenmeyi gerektiren bir durum olmadığına vurgu yaparak, taslak üzerinde çalışıldığını belirtti ve her noktasının müteahhitlerle paylaşılacağının altını çizdi.