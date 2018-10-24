Müteahhitler Cuma sabahı araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyelerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamasına rağmen netice alamadığını bildirerek, cuma sabah saat 08.30’da araçlı eyleme gideceklerini bildirdi.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, cuma sabahı 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda, üyelerin araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edeceklerini kaydetti.

Bu arada Taşeronlar Birliği de yazılı açıklama yaparak, eyleme destek vereceğini kaydetti. Birlik, açıklamasında, müteahhitlerin durumunun direkt kendilerini de etkilediğini kaydetti.

