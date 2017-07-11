Müteahhitler Birliği’nden Sıcak Hava Uyarısı

GÜRCAFER: “12.00 – 16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMALI”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırılmaması çağrısında bulundu.Birlik Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulunduğunu, bu nedenle yasal düzenleme bulunmasa da Birlik üyelerinin 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmaması gerektiğini kaydetti.

40 dereceyi aşan sıcaklarda insan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu kaydeden Gürcafer, mevzuat değişikliği yapılarak soruna köklü çözüm üretilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Gürcafer, yaz aylarında hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını; İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta, AB ülkeleri, Dubai ve Kuzey Irak dahil pek çok yerde yaz ayları için çalışma saatlerinin yasal düzenlemelerle belirlendiğini ve öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasaklandığını kaydetti.