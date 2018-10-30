Mustafa Hastürk Retrospektif Sergisi Cuma Günü Açılıyor





Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Mustafa Hastürk Retrospektif Resim Sergisi cuma saat 18.30’da açılıyor.Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek sergi, 12 Kasım tarihine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.(DOĞ/YIL) FOTOĞRAFLI