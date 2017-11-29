Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!

"Sabit Sınıf" için okul müdürümüz sayın Mustafa Şevketoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu öneriye karşı çıkan hocalarımı anlamıyorum,ve kınıyorum. Neden biz donarken seslerini çıkarmıyorlar? Taşkınköy/Metropol bölgesinden okula yürüyerek geliyorum ellerim, ayaklarım gelene kadar buz kesiyor. Bugün sabit sınıf uygulaması ile sınıfta sıcak ortamda bulundum tekrar tekrar teşekkür ediyorum LTL öğrencileri Müdürünün yanındadır.
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