Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!

Mustafa Hocam öğrencilerin senin yanında!

"Sabit Sınıf" için okul müdürümüz sayın Mustafa Şevketoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu öneriye karşı çıkan hocalarımı anlamıyorum,ve kınıyorum. Neden biz donarken seslerini çıkarmıyorlar? Taşkınköy/Metropol bölgesinden okula yürüyerek geliyorum ellerim, ayaklarım gelene kadar buz kesiyor. Bugün sabit sınıf uygulaması ile sınıfta sıcak ortamda bulundum tekrar tekrar teşekkür ediyorum LTL öğrencileri Müdürünün yanındadır.

Saygılarımla..