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MUSTAFA HACI ALİ İŞLETMELERİ ''SUÇUMUZ UCUZA SATMAK''

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, bazı yayın organlarında çıkan haberlere karşı, bugün bir açıklama yaparak, amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yumurta sunmak olduğunu vurgulayarak, Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurulduğu açıklandı.

MUSTAFA HACI ALİ İŞLETMELERİ ''SUÇUMUZ UCUZA SATMAK''

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, bazı yayın organlarında çıkan haberlere karşı, bugün bir açıklama yaparak, amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yumurta sunmak olduğunu vurgulayarak, Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurulduğu açıklandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:35
MUSTAFA HACI ALİ İŞLETMELERİ ''SUÇUMUZ UCUZA SATMAK''
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HALKIMIZA UCUZ YUMURTA SATTI DİYE CEZALANDIRILAN MUSTAFA HACI ALİ İŞLETMELERİ ADALETİ YARGIDA ARIYOR

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, bazı yayın organlarında çıkan haberlere karşı, bugün bir açıklama yaparak, amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yumurta sunmak olduğunu vurgulayarak, Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurulduğu açıklandı.

Hacı Ali İşletmeleri'nden yapılan açıklama şöyle;

'Sayın Halkımıza duyuru, Rekabet Kurulu firmamıza, Özkul Özyiğit'in 'Mustafa Hacı Ali İşletmeleri halkımıza yumurtayı ucuza satıyor' iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine ceza kesmiştir. Adil olmayan bu kararı Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kabul etmemiş ve yargıya başvurmuştur.

Mahkemelere intikal eden bu dava yakın zamanda görüşülecektir. Yeni Bakış ve Afrika gazetelerinde bu konuyla ilgili tek taraflı çıkan haberler maksatlıdır.

Hacı Ali İşletmeleri ürünlerini, kendi özkaynakları ile son teknolojiye sahip insan eli değemeden üretip paketleyen yumurta çiftlikleri kurmuş ve halkımıza kaliteli ve ucuz yumurta sunmaktan gurur duyan bir işletmedir.'

Son Güncelleme: 16.04.2018 20:57
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