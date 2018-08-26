Mustafa Cengiz Hayatını Kaybetti!

Lefkoşa’nın tanınmış esnaflarından Mustafa Cengiz (Amcacık) bu sabah hayatını kaybetti.

Amcacık olarak tanınan Mustafa Cengiz yarın (27.08.2018) Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek.

Gazimağusa’da 57 yaşındaki Mustafa Cengiz, bugün saat 03.00 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cengiz, ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Cengiz’in otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirildiği belirtildi.