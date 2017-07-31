Mustafa Akıncı, Eide'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı gün saat 19.30’da ise Eide’nin görev süresinin dolması dolayısıyla ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de vereceği veda resepsiyonuna katılacak.Kıbrıslı Türk lider Akıncı, 4 Ağustos’ta da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin ayrılışı nedeniyle onuruna, Cumhurbaşkanlığı’nda bir veda resepsiyonu verecek. Resepsiyon saat 19.30’da başlayacak.Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Basın Sözcüsünün Ofisinden yapılan açıklamada, ülkesi Norveç’te 11 Eylül’de yer alacak genel seçimlerde aday olan Eide’nin, seçime kadar BM’deki görevinden istifa etmesi gerektiği, bunu da BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerle ilgili raporunu sunduktan sonra yapacağı, bu nedenle görevinden ayrılış tarihinin de net olmadığı belirtildi.