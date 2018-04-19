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Mustafa akıncı çocuklar ile sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde KKTC genelindeki 26 ilkokuldan öğrencileri kabul etti.

Mustafa akıncı çocuklar ile sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde KKTC genelindeki 26 ilkokuldan öğrencileri kabul etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
Mustafa akıncı çocuklar ile sohbet etti!

23 NİSAN KUTLAMALARI
AKINCI ÇOCUKLARLA SOHBETİNDE “KIBRIS’TA DEMOKRATİK, LAİK, BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN BİR TOPLUM OLMAK İSTİYORUZ” DEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde KKTC genelindeki 26 ilkokuldan öğrencileri kabul etti.
Öğrencilerin, öğretmenleri ve 9 Eylül İkokulu Müdürü Mehmet Zorba ile gerçekleştirdikleri ziyaret saat 09.30’da yer aldı.
Eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı öğrencilere sorular sordu ve “Atatürk’ü seviyor musunuz, niçin”? sorusuna öğrencilerin verdiği cevapları dinledikten sonra, Atatürk’ün zamanında savaşıp modern Türkiye’yi kurduğunu, ama savaşlardan sonra ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ dediğini hatırlattı.
"KIBRISLI TÜRKLER ATATÜRK’ÜN TAKİPCİSİ OLDU”

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Atatürk’ün bu sözüyle barışın önemini vurguladığını dile getiren Akıncı, Kıbrıslı Türklerin de Atatürk’ün ilkelerinden devrimlerinden yararlanıp onun takipçisi olduğunu ve Kıbrıs’ta demokratik, laik, barış içinde yaşayan bir toplum olmak istediklerini ifade etti.
“DAHA YAŞANABİLİR DAHA TEMİZ VE DAHA GÜZEL KENTLER YARATMAMIZ LAZIM”
Çocukların kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kentsel yapılaşmayla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine “Siz çocuklara özellikle içinde parkların oyun alanlarının olduğu çok daha yeşil kentler yaratmamız lazım. Sizlerin o şehirlerde daha güzel yaşayabilmeniz, yollarda sokaklarda daha rahat olmanız için daha düzenli kaldırımlar yaratmamız lazım ve sizlere daha güvenilir yollar ve bir trafik düzeni yaratmamız lazım. Kısacası sizlere daha yaşanabilir daha temiz ve daha güzel kentler yaratmamız lazım. Bunun için de kentsel planlama gerekir ” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı olarak yürüttükleri, “Temiz Düşün” projesinin daha temiz daha yaşanabilir çevre anlamında olduğunu da belirten Akıncı, çocukların da, yaşadıkları yerleri n daha güzel daha temiz olması için çevreyi kirletmeyerek katkıda bulunabileceğini belirtti.
“DİĞER DEVLETLERLE DAHA İYİ VE BARIŞÇIL İLİŞKİLER”
Sohbetin ardından 9 Eylül İlkokulu Öğrencisi Eylül Yıltan, Cumhurbaşkanlığı makam koltuğuna oturtuldu ve Cumhurbaşkanı olsaydı, daha çağdaş bir ülke, daha yaşanabilir bir çevre, diğer devletlerle daha iyi ve barışçıl ilişkiler olması, barış içinde yaşanması için çalışacağını söyledi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi ve öğrencilere hediyeler verdiler.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
23NisanKutlamalarıAkıncı
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