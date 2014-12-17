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Mustafa Akıncı, Çiftçiler Birliği İle Kadınlar Birliği’ni Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde toprak konusunda “vatandaşı mağdur etmeyecek bir formül” bulunması gerektiğini söyledi.

Mustafa Akıncı, Çiftçiler Birliği İle Kadınlar Birliği’ni Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde toprak konusunda “vatandaşı mağdur etmeyecek bir formül” bulunması gerektiğini söyledi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Mustafa Akıncı, Çiftçiler Birliği İle Kadınlar Birliği’ni Ziyaret Etti
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AKINCI: “VATANDAŞLARI, TOPRAK AYARLAMASI SONUCUNDA MAĞDUR ETMEYECEK BİR FORMÜL BULUNMASI GEREKİR. BEN BUNUN İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde toprak konusunda “vatandaşı mağdur etmeyecek bir formül” bulunması gerektiğini söyledi.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçim ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs sorunu kapsamında toprak ayarlaması konusunda yapılan açıklamalara değinen Akıncı,  Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde toprak konusunun gündeme getirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderleri arasında varılacak bir anlaşmanın hayata geçmesi için her iki halk tarafından onaylanması gerektiğini hatırlatan Akıncı, toplumun benimsemeyeceği bir antlaşma yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Bugüne kadar ortaya konan tüm antlaşma taslaklarında toprak ayarlamasının bulunduğunu belirten Akıncı, “Ancak vatandaşları mağdur etmeyecek bir formül bulunması gerekir. Ben bunun için çalışacağım” dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde sivil toplum örgütleriyle daha sıkı bir iletişim kurarak, halkın iradesinin masaya yansıtılmasını sağlayacağını vurguladı.

10 MİLYON TON SU DENİZE AKIYOR

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ziyaretinde ülkede su tasarrufunun önemine de vurgu yaparak, öncelikle ülkedeki her damla suyun korunması ve bunun için de önlem alınması gerektiğini belirtti.

Yeşilırmak’ta yılda on milyon metre küp suyun denize aktığını belirten Akıncı, yıllar önce suyun bölge halkının verimli arazilerini en az etkileyecek şekilde toplanmasını önerdiklerini, ancak bunun dikkate alınmadığını ve köyün verimli arazilerinin sular altında bırakılacak şekilde proje hazırlatıldığını savundu.

SU HALA TARIMDA KULLANILMIYOR

Lefkoşa kanalizasyon projesinin belediye başkanlığı görevindeyken Kıbrıs Rum tarafıyla yapılan ilk anlaşma olduğunu belirten Mustafa Akıncı, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde yapılan çalışmalar sounucu daha temiz bir su elde edilmesine rağmen bu suyun hala tarımda kullanılmaya başlanmadığını ileri sürdü.

Akıncı, tesisten çıkan suyun ortaklaşa kullanılması gerektiğini belirtti.

İÇ KONULARLA DA İLGİLENİLMELİ

Cumhurbaşkanı’nın öncelikli konusunun Kıbrıs sorunu olmasına karşın iç konularla da ilgilenmesi gerektiğini anlatan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda 40 sözleşmeli personel kadrosu bulunduğunu, bu kadroların uzmanlarla doldurulabileceğini ve uzmanlara çeşitli sorunlarla ilgili raporlar hazırlatılabileceğini belirtti.

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