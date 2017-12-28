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MUŞTA İLE VURDU!

Gelişinin 2. gününde saldırıya uğradı!

MUŞTA İLE VURDU!

Gelişinin 2. gününde saldırıya uğradı!

28 Aralık 2017 Perşembe 18:06
MUŞTA İLE VURDU!
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Kıbrıs’a ilk kez kardeşini ziyarete gelen Mustafa Bulut, gelişinin ikinci gününde saldırıya uğradı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a kardeşini ziyaret etmek için gelen Mustafa Bulut, hayatının şokunu yaşadı. Girne’de kalan ancak dün iş için Lefkoşa’ya gelen Bulut, kardeşiyle birlikte muştalı saldırıya uğradı.

Saldırıda her iki elinden yaralanan Bulut, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Tedavinin ardından polise giderek şikâyetçi olan Bulut, “Daha kötü olabilirdi. Allah korudu” dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını, kendilerine saldıran şahsı tespit ettiğini ifade eden Mustafa Bulut, “Bize saldıran erkek şahıs 23-24 yaşlarında O.B isimli eski sabıkalılardanmış. Birkaç kez uyuşturucu suçlarından tutuklanmış” dedi.

“Birden geldi, bağırmaya başladı”

Diyalog’a yaşadıklarını anlatan Bulut şunları söyledi: “Kardeşimi görmek için birkaç günlüğüne Kıbrıs’a geldim. Girne’de kalıyorum. Kardeşimin işi için dün öğlen saatlerinde birlikte Lefkoşa’ya gittik. Kardeşim aracını bir işyerinin önüne park etti. Zaten orada 10 dakikalık bir işi vardı. Kardeşimin işini bitirmesini beklerken bir şahıs yanıma geldi. ”Neden aracı buraya park ettiniz” diye çıkıştı. Ben de birkaç dakika sonra gideceğimizi söyledim. Bizim aramızdaki tartışma sürerken kardeşim geldi. Söz konusu şahsa park edilen yerin kendisine ait olmadığını söyledi. Bize saldıran şahıs ile kardeşim arasında tartışma büyüdü. Bize küfürler yağdıran şahıs, aniden cebinden muşta çıkarıp kardeşimin üzerine yürüdü. Kavgayı ayırmaya çalışırken ellerimden yaralandım.

Muşta ile saldırdı

Baktık ki karşıdaki şahıs kendisini kaybetmiş gibi hemen oradan ayrılarak Lefkoşa polisine gittik. Yaşadıklarımızı anlatarak şikâyetçi olduk. Polis, hemen harekete geçerek, olay yerinde inceleme yaptı, kamera görüntülerinden bize saldıran şahsın kimliğini tespit etti. Kısa süre sonra O.B isimli 23-24 yaşlarında olan erkek şahsı tespit eden polis, gözaltına alarak soruşturma başlattı. Daha sonra öğrendik ki O.B isimli şahıs daha önce birkaç kez uyuşturucu suçlarından tutuklanmış. Eğer biz oradan ayrılmasak muşta ile bize daha fazla zarar verebilirdi.

Öte yandan gözaltına alınan O.B isimli şahsın bugün teminat talebi için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Diyalog

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