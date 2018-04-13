MÜSİAD KIBRIS'TAN MİLLİ HAVA YOLU KURULMASINA MADDİ-MANEVİ DESTEK SÖZÜ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu , milli hava yolu kurulmasına maddi-manevi destek vereceklerini kaydetti.



Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’nin eğitim ve turizm ülkesi olduğunu belirterek, binlerce insanın geldiği ülkede biletlerin yüksek olmasının hem eğitim, hem de turizmde yara alınmasına sebep olacağını ifade etti.



Seferlerin azaltmasının turizmi ve yüksek öğrenim sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini, zaten yüksek olan bilet fiyatlarını daha da artıracağına işaret eden Sadıkoğlu, milli hava yolu kurulmasına destek vereceklerini belirtti.



MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Sadıkoğlu, havayolu kurulması konusunu milli bir mesele olarak gördüklerini kaydetti.