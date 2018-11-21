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MÜSİAD fuarında KKTC damgası

MÜSİAD fuarında KKTC damgası

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:13
MÜSİAD fuarında KKTC damgası

KKTC MÜSİAD EXPO ile Dünya vitrinine çıktı

       
MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu’nun öncülüğünde 40’ı aşkın Kıbrıslı kurum, İstanbul’da CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO’da vitrine çıktı. 124 ülkeden 8 bine yakın nitelikli iş insanı dev organizasyonda KKTC ile temas kurma imkanı yakaladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından dün açıldı.
124 ülkenin katıldığı etkinliğin açılış kurdelesini Bakan Varank ile birlikte fauara katılan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve çok sayıda müslüman ülkenin konuk bakanları kesti.

KKTC’YE 2 BİN METREKARE

24 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikte bini aşkın büyük iş görüşmesi yapılacak.
400’e yakın alım heyetinin katıldığı 17. MÜSİAD EXPO’da KKTC’ye de 2 bin metrekare alan ayrıldı.
KKTC için büyük önem taşıyan etkinlikte Kıbrıs iş dünyasına büyük fırsat kapısı açan MÜSiAD Kıbrıs’ın Başkanı Okyay Sadıkoğlu, “Fuara katılan 40 firma, 8 bine yakın nitelikli iş insanı ile temas kurma imkanı yakaladı” dedi. 

İLK GÜN ÖNEMLİ TEMASLAR OLDU 

İlk gün özellikle eğitim, turizm ve inşaat alanında karşılıklı görüşmeler yapıldığını belirten Sadıkoğlu, “Amacımız helal kazanç ilkesiyle ticaret yapmak ve bundan gelen kazancımızla insanımızın ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaktır” diye konuştu.
Fuarın KKTC’nin tanıtımı içinde önemli olduğuna da dikkat çeken Sadıkoğlu, şunları söyledi:
“Bize sağladıkları destekten ötürü özellikle T.C eski Ekonomi Bakanımız Nihat zeybekçi bey, T.C Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan  Hanım,  Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bey, Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bey ve Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan beye teşekkür ediyorum.”

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