Muratoğlu Saffet Soykal’ın vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı!

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu Gazeteci Yazar Saffet Soykal’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Muratoğlu mesajında, “Uzun yıllar basın camiasında farklı ve neşeli tarzı ile halkın sevgisini kazanan ve gerek televizyon kanallarında gerekse gazetelerde güney Kıbrıs ve KKTC gündemini bizlere aktaran basın emekçisi Saffet Soykal'ın vefatı bizleri üzmüştür” dedi.

Muratoğlu, Soykal’a Allahtan rahmet, yaslı ailesine metanet ve başsağlığı diledi.