Muratoğlu Saffet Soykal’ın vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı!

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu Gazeteci Yazar Saffet Soykal’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Muratoğlu, Soykal’a Allahtan rahmet, yaslı ailesine metanet ve başsağlığı diledi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu Gazeteci Yazar Saffet Soykal’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu Gazeteci Yazar Saffet Soykal’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Muratoğlu, Soykal’a Allahtan rahmet, yaslı ailesine metanet ve başsağlığı diledi.