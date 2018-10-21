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Muratağa’da “köylerimizde Çiçek Açıyor” Etkinliği Yapıldı

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehitler Muhtarlığı işbirliğinde bugün Muratağa köy meydanında şenlik düzenlendi.

Muratağa’da “köylerimizde Çiçek Açıyor” Etkinliği Yapıldı

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehitler Muhtarlığı işbirliğinde bugün Muratağa köy meydanında şenlik düzenlendi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:50
Muratağa’da “köylerimizde Çiçek Açıyor” Etkinliği Yapıldı

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehitler Muhtarlığı işbirliğinde bugün Muratağa köy meydanında şenlik düzenlendi.
Etkinlikte halk dansları gösterisi, canlı müzik performanslarının yanısıra çeşitli yöresel lezzetlerin satışının yapıldığı standlar da kuruldu. Ayrıca nostalji köy sergisi de sergilendi.
Etkinliğe Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu çok sayıda yetkili, Belediye başkanları, muhtarlar ve yöre halkı katıldı.
Geleceğin büyükleri çocuklar tarafından yapılan açılışın ardından 1974 öncesi İlkokul olan ve şimdilerde Muratağa Atlılar ve Sandalları Yaşatma Derneği’ne ait olan binaya çocuklar tarafından çelenk bırakıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra konuşmalar yapıldı.
KONUŞMALAR
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmasında, geçmişin unutulmamasını ama gelecekten de umudun kesilmemesini isteyerek , şehitlerin asla unutulmamasını temenni etti ve Anavatan’a dört elle sarılmak gerektiğini ifade etti.
Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel birliğin bugüne kadar pek çok projeye imza attığını, bunun devamı için yetkililerden gerekli desteği de beklediklerini belirtti ve etkinliğin oluşumuna katkı koyanlara teşekkür etti.
Atlılar Muratağa Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, bu köylerin daima varoluş mücadelesi acı ve gözyaşı ile hatırlandığını söyleyerek, etkinlik sayesinde bu köylerle ilgili kötü düşüncelerin son bulmasını istedi ve köyün en büyük eksikliği olan çocuk parkı için destek istedi.
Şehitler Muhtarı Olsan Karabardak da, bu köylerin acılı bir tarihe sahip olduğunu anımsatarak, verilen uğraşlar sonunda köylerin küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti.
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise, yıllardır kültür ve sanat alanında unutulan bu köylerin şimdilerde böylesi bir etkinlikle hatırlanmasının mutluluk verici olduğunu belirterek,bunun köyler açısından öneminin büyük olduğunu söyledi.
Gün boyu sürecek etkinlik Yeniboğaziçi Belediye halk dansları ekibinin folklor gösterisiyle devam etti.
Etkinlik kapsamında öğleden sonra ülke sanatçılarından Ayşe Güler Akın ve Kurultay Akbayır konseri yer alacak ayrıca Arif Edizer ve Orkestrası sahne alacak.
(BRT/AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl
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