Muratağa Sandallar Şehitlerinden 12’si Daha, Kimlik Tespitinin Ardından Defnedildi

AKINCI: “ASLOLAN BU GİBİ ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI, GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARARAK GELECEK NESİLLERE GÜVENLİ BİR GELECEK BIRAKMAK”



“EN AZ KIBRISLI RUMLAR KADAR BU ADADA HAK SAHİBİ OLAN KIBRISLI TÜRKLERİN, GELECEĞİ İNŞA EDERKEN BARIŞ İÇİNDE DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA ÜLKÜSÜNE SAHİP ÇIKMASI GEREKİR”



Muratağa Sandallar Şehitliği’nde topluca gömülü olan 89 şehitten 12’si daha, kimlik tespitinin ardından Muratağa Sandallar Şehitliği’nde isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.



Bugünkü definlerle birlikte, topluca defnedilen Muratağa Sandallar şehitlerinden, kimlik tespiti yapılıp defnedilen şehitlerin sayısı 20’ye ulaştı.



Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da katıldı.



AKINCI: “ASLOLAN BU GİBİ ACI OLAYLARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende yaptığı konuşmada bugünkü defin töreniyle çok acılı günlerin hatırlandığını belirtti. Akıncı, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da çoğunluğu kadın ve çocuk olan 126 kişinin şehit edilmesiyle ilgili “Bunun adı vahşi bir katliamdan başka bir şey olamaz, buna başka bir niteleme başka bir sıfat bulamayız” dedi.



Şehitlerin 14 Ağustos 1974’te Muratağa/Sandallar ve Atlılar olmak üzere iki ayrı yerde topluca gömüldüğünü, şehit yakınlarının insani duygularına cevap verebilmek adına toplu mezarların açılıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra ayrı ayrı defin edilmesi için karar alındığını anlatan Akıncı, bugün Muratağa Sandallar’da sürdürülen kimlik tespit işleminin, Atlılar’daki şehitler için de yapılması gerektiğini söyledi.



Aslolanın bu gibi acı olayların bir daha yaşanmaması, geçmişten ders çıkararak gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak olduğunu söyleyen Akıncı, en az Kıbrıslı Rumlar kadar bu adada hak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin, geleceği inşa ederken “barış içinde daha güvenli bir dünya ülküsüne” sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Akıncı, “Bunu el birliğiyle, birbirimizi anlayarak, geleceği, güven, barış, huzur içinde inşa ederek, artık kan ve gözyaşını değil geleceğin nimetlerini güzelliklerini paylaşmayı hedefleyerek adımlar atabiliriz” dedi.



BENAN: “SON OLACAĞINA İNANIYORUZ… BÖYLE ACILAR YAŞANMAMALI ANCAK UNUTULMAMALI”



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da Rum ve Yunan ikilisinin terör örgütü EOKA’nın adada gerçekleştirdiği ilk katliam olmadığını ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adada olduğu sürece son olacağına inandıklarını söyledi.



Bir daha böyle acıların yaşanmaması ancak unutulmaması gerektiğini kaydeden Benan, Kıbrıs’ta yeterince acı çekildiğini, geçmişten dersler çıkararak güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının bulunması gerektiğini ifade etti.



Türk ordusunun 1974’teki müdahalesiyle adaya barış geldiğini kaydeden Benan, “Eşitlik, özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istiyoruz” dedi.



Kimlik tespiti çalışmalarının şehit yakınları açısından çok önem taşıdığını, kimlik tespiti yapılanların yakınlarının artık çiçek koyabileceği bir mezarı olduğunu söyleyen Benan, Kayıp Şahıslar Komitesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’ne teşekkür etti.



DEFİN İŞLEMİ VE ŞEHİTLER



Konuşmaların ardından şehitler Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu’nun naaşları, isimlerinin yazılı olduğu mezarlara defnedildi.



Şehitler, önce askeri birliklerin omuzlarında mezarlarının yanlarına taşındı, taputların sarılı olduğu KKTC bayrakları şehit yakınına teslim edildikten sonra defnedildi.



