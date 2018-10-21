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Muratağa meydanı’nda şenlik düzenlenecek

Muratağa meydanı’nda şenlik düzenlenecek

21 Ekim 2018 Pazar 06:34
Muratağa meydanı’nda şenlik düzenlenecek

Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği ve Şehitler Muhtarlığı iş birliğinde bugün Muratağa meydanında şenlik düzenlenecek.

Şenlik, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Hep toplu katliamlarla hatırlanan bu köyde yaşamın olduğunu ve var olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar ve kadınlar ön plana çıkarılacak. Şenliğin açılışını da çocuklar yapacak.

Şenlik kapsamında meydanda stantlar kurulacak, halk dansları ve dans gösterileri ile konserler yer alacak. Çocuklar unutulmaya yüz tutumuş eski oyunları oynayacak. Etkinlikte bir de nostaljik resim sergisi yer alacak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve Şenlik Komite Başkanı Erşen Ummanel, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının sadece anma törenleri yapılan ve acıyla hatırlanan bu köylerin yok olmadığını göstermek olduğunu ifade etti.

“ACILARLA HATIRLANDI”

Bu köylerin yaşaması için bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini vurgulayan Ummanel, “Düğün bile olmadı, acılarla hatırlandı bu köyler. Sadece anma törenlerinde gelmesin buraya insanlar, bu gibi etkinlikler yapılsın, amacımız bu...” dedi.

Ummanel, bu gurur gününde tüm halkı şenlikte görmek istediklerini kaydetti.

Ummanel, Mormenekşe Kadınlar Birliği olarak iki yıl önce yayımladıkları Geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri Kitabı’nı Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde şehit olan kadınlara adadıklarını da sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 21.10.2018 10:05
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