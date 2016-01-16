“Muratağa, Atlılar Ve Sandallar Şehitlikleri Mimari Yarışma Projesi” Sonuçları Açıklandı

“Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlikleri Mimari Yarışma Projesi” sonuçları törenle açıklandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı, Mimarlar Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin katkı ve destekleriyle, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Tasarım Araştırma Merkezi (TASAR) yürütücülüğü ve koordinasyonunda düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin açıklandığı tören, önceki gün Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Jüri değerlendirmesinde, birinciliğe Fevzi Özersay, Nevzat Öksüzoğulları, Feriha Kırmızı ve Emrah Acar ekibinin; ikinciliğe Belgin Sakallı ve Halil Toprakçı, mansiyon ödülüne de Mukaddes Faslı, Nazife Özay, Beser O. Vehbi, Polat Hançer ve Doğa Üzümcüoğlu’nun çalışması layık görüldü.

Yarışmaya katılan projeler dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen kollekyumda da sergilendi.

ERCAN HOŞKARA: “MÜZE DE YAPILACAK”

Kollekyumda konuşan TASAR Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları çerçevesinde Muratağa, Atlılar ve Sandallar’daki şehitlerin gömü yerlerinden çıkarılıp kimlik tespit çalışmaları için çalışmaların başladığını, DNA testlerinin sonuçlanmasının bir yılı aşkın süreyi alacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Mevcut şehitliklerin yeniden düzenlenmesi ve şehitlerin üzerinden çıkan kıyafet ve eşyaların da sergilenebileceği bir müze binasının yapılmasının da öngörüldüğünü kaydeden Yrd. Doç. Dr. Hoşkara, 14 Ağustos 2016’ya kadar projenin ilk inşaat etabının tamamlanmasının planlandığını söyledi.

ŞEBNEM HOŞKARA: “EĞİTİCİ VE DUYARLILIĞI ARTIRICI”

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara da, projenin eğitici olmasının yanında toplum içerisinde duyarlılığı artırıcı bir etkisinin olduğunu, kurum olarak ilk defa böyle bir projeye dahil olduklarını kaydetti.

DAVULCU TEŞEKKÜR ETTİ

Juri Başkanı Tarkan Davulcu ise, ödülleri vermeden projelerin hepsinden memnun olduklarını ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ödül törenine Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu da katıldı.