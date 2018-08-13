Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent şehitleri anılıyor

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ: “YAŞANANLARDAN DERSLER ÇIKARARAK GELECEĞİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE KURMAK GEREK”



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, geçmişte yaşananlardan dersler çıkararak geleceği sağlam temeller üzerinde kurmak gerektiğini söyledi.



Dernek Genel Başkan Gürsel Benan, Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent şehitlerinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Mutlu Barış Harekâtının başladığı 14 Ağustos 1974 tarihinde, Kıbrıs’ta Rumların gerçekleştirdiği ve tüm dünyanın seyretmekle yetindiği Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.



Çoğunluğu çocuk ve kadının önce vurularak daha sonrada yakıldığı katliamların, dünya insanlık tarihine “yüz karası” olarak geçtiğini ifade eden Benan, “Yaşananlardan dersler çıkararak geleceği sağlam temeller üzerinde kurmak” gerektiğini belirtti.



Benan “Bizden sonraki nesillere güvenli bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız. Egemenliğimizin özgürlüğümüzün ifadesi olan devletimiz bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti yarınlara taşımak boynumuzun borcudur” dedi.



