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07 Aralık 2017 Perşembe 13:39

Murat Gezici bu cesareti nereden buluyor?

Murat Gezici bu cesareti nereden buluyor?
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Murat Gezici bu cesareti nereden buluyor?

Gezici Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anketleri yayınlamadığı gerekçesi ile devletin haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs müdürünü tehdit ettiği bildirildi...

Gezici Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anketlerin ajans tarafından yayınlanmamasını gerekçe gösteren Murat Gezici'nin Türk Ajansı Kıbrıs müdürlüğünü tehdit ettiği iddia edildi.

Şikayetçi olan Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Neriman Saygılı polise ifade verdi. 

Murat Gezici, son günlerde, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de polemik yaşamıştı.

Serdar Denktaş, Gezici'nin kendisinden 500 bin Euro para istediğini öne sürmüş, Murat Gezici de bu iddiaları reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler
Neriman SaygılıTakTürk Haber AjansıMurat Gezici
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