Mülteciler Uluslararası Kurallara Göre Muamele Görecek

TAÇOY: “ULUSLARARASI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE GEREKEN YAPILACAK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makam ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla Girne açıklarında batmaktan kurtarılan gemide bulunan 228 Suriye uyruklu mülteci, Girne de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirildi.

Aralarında 25 kadar çocuğun da bulunduğu mültecilerin salonda barınmaları için gerekli tedbirler alınarak salona yataklar yerleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından salon önünde seyyar mutfak oluşturularak mültecilere sıcak yemek verildi. Ayrıca basın ile mobil kriz koordinasyon merkezi çadırları kuruldu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fatih Yarımbaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler salona gelerek bilgi aldı.

Yapılan sağlık kontrollerinde mültecilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mültecilerin 4 gün sonra sıcak yemek yedikleri öğrenildi.

TAÇOY

Kurtarma, operasyon ve alınan tedbirler hakkında bilgi veren Taçoy, dün saat 17:00 den itibaren ilgili tüm makamların çalışmasıyla mültecilerin bu sabah saat 07:00 sıralarında sağ olarak limana ulaştırıldıklarını ifade etti.

Taçoy, denizde kaybolan mültecin bulunmadığını, gemi kaptanı ve müretebbatın soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Gemide tahliye sırasında bazı mültecilerin inmek istemediğini belirten Taçoy, bu kişileri konuşarak ikna ettiklerini, psikolojik olarak olaydan etkilendiklerini anlattı.

Taçoy bundan sonra mülteciler için Türkiye ile istişare halinde uluslararası hukuk çerçevesinde gerekenlerin yapılacağını belirtti.