Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mülteciler Uluslararası Kurallara Göre Muamele Görecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makam ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla Girne açıklarında batmaktan kurtarılan gemide bulunan 228 Suriye uyruklu mülteci, Girne de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirildi.

Mülteciler Uluslararası Kurallara Göre Muamele Görecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makam ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla Girne açıklarında batmaktan kurtarılan gemide bulunan 228 Suriye uyruklu mülteci, Girne de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirildi.

23 Kasım 2014 Pazar 09:08
Mülteciler Uluslararası Kurallara Göre Muamele Görecek
banner238

TAÇOY: “ULUSLARARASI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE GEREKEN YAPILACAK” 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makam ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla Girne açıklarında batmaktan kurtarılan gemide bulunan 228 Suriye uyruklu mülteci, Girne de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirildi.

Aralarında 25 kadar çocuğun da bulunduğu mültecilerin salonda barınmaları için gerekli tedbirler alınarak salona yataklar yerleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından salon önünde seyyar mutfak oluşturularak mültecilere sıcak yemek verildi. Ayrıca basın ile mobil kriz koordinasyon merkezi çadırları kuruldu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fatih Yarımbaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler salona gelerek bilgi aldı.

Yapılan sağlık kontrollerinde mültecilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mültecilerin 4 gün sonra sıcak yemek yedikleri öğrenildi.

TAÇOY

Kurtarma, operasyon  ve alınan tedbirler hakkında bilgi veren Taçoy, dün saat 17:00 den itibaren ilgili tüm makamların çalışmasıyla mültecilerin bu sabah saat 07:00 sıralarında sağ olarak limana ulaştırıldıklarını ifade etti.

Taçoy, denizde kaybolan mültecin bulunmadığını, gemi kaptanı ve müretebbatın soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Gemide tahliye sırasında bazı mültecilerin inmek istemediğini belirten Taçoy, bu kişileri konuşarak ikna ettiklerini, psikolojik olarak olaydan etkilendiklerini anlattı.

Taçoy bundan sonra mülteciler için Türkiye ile istişare halinde uluslararası hukuk çerçevesinde gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Girne De Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na Yerleştirildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Makam Ve Kuruluşlarının Koordineli çalışmasıyla Girne Açıklarında Batmaktan Kurtarılan Gemide Bulunan 228 Suriye Uyruklu Mülteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim