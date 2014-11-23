Mülteciler Sağ Salim Türkiye’ye Gönderildi

İtalya’ya götürülecekleri vaadiyle deniz ortasında terkedilen, içinde bulundukları batma tehlikesi geçiren gemiden Girne açıklarında KKTC makam ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla kurtarılan mülteciler bugün öğle saatlerinde başka bir gemiyle Türkiye’ye gönderildiler.

Saat 15.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan hareket eden gemide 225 mülteci bulunuyor. Aralarında hamile hasta ve hasta yakınlarının da bulunduğu 10 kişi tedavi için KKTC’de kaldı.

Akgünler Turizm’e ait deniz otobüsüyle hareket eden mültecilere güvenlik amacıyla 10 kadar polisin yanı sıra doktor ve hemşireden oluşan sağlık ekibi de refakat ediyor.

Mültecileri taşıyan gemiye yarı yola kadar KKTC Sahil Güvenlik botu daha sonra da Türkiye Sahil Güvenlik botu eşlik edecek.

19’u Iraklı 216’sı Suriyeli 235 mülteci uluslararası kurallar gereği çıkış yaptıkları yer olan Mersin’e gönderiliyor.

Mültecilerin; Suriye’deki rejimden kaçarak Türkiye’ye sığındıkları ardından İtalya veya başka bir Avrupa Birliği ülkesine götürülecekleri vaadiyle para karşılığı gemiye bindirildikten sonra kaptan ve mürettebatının gemiyi terketmeleri nedeniyle içinde buldukları geminin denizde sürüklenmeye başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

Türkiye ve KKTC makamlarının ve kurumlarının işbirliğiyle batmaktan kurtarılan Tanzanya bandıralı gemi ve içindeki mülteciler bu sabah saatlerinde Girne Turizm Limanı’na getirildi.

Daha sonra Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na götürülen mültecilere burada barınacakları ortam sağlandı.

Öğle saatlerine kadar salonda kalan mültecilerin bir yandan soruşturmaları gerçekleştirilirken diğer yandan sağlık kontrolleri gerçekleştirildi, hasta olanların tedavilerine başlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın kurduğu seyyar mutfak aracılığıyla mültecilere sıcak yemek verildi. Çok miktarda giysi yardımı yapılırken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Öğle yemeğinin ardından mülteciler Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndan otobüslerle Girne Turizm Limanı’na taşınarak seyahat edecekleri gemiye bindirildiler.

KKTC makamlarının ilgisinden oldukça memnun kalan mülteciler KKTC’den ayrılırken KKTC makamlarına el salladılar.





AKÇA

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Bakanlar Teberrüken Uluçay ve Hasan Taçoy ve Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler limana gelerek mültecileri yolcu ettiler.

Büyükelçi Halil İbrahim Akça mültecilerin KKTC’den ayrılışı sırasında yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunda ve sonrasın da görev alan bütün ekiplerin son derece başarılı iş çıkardıklarını belirterek teşekkür etti.

Bütün süreç boyunca herhangi bir eksiklik veya aksaklığın yaşanmadığını kaydeden Akça, Türkiye’den de yardım alındığını ancak asıl yapılması gerekenleri KKTC makamlarının yaptığını dile getirdi.

TAÇOY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da, operasyonun sonuna gelindiğini muhaceret soruşturmaları yapılan mültecilerin uluslararası hukuk kuralları gereği geldikleri yer olan Mersin’e gönderildiklerini kaydetti.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay da, KKTC’nin tüm idari yapısıyla iyi bir iş başardığını , kimsenin burnu dahi kanamadan karaya çıkarıldıklarını ve sağ salim Türkiye’ye gönderildiklerini söyledi.















