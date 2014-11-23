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Mülteciler Kurtarıldı

KKTC'de Girne'ye bağlı Esentepe açıklarında mülteci taşıyan bir gemi yardım çağrısında bulundu.

Mülteciler Kurtarıldı

KKTC'de Girne'ye bağlı Esentepe açıklarında mülteci taşıyan bir gemi yardım çağrısında bulundu.

23 Kasım 2014 Pazar 09:14
Mülteciler Kurtarıldı
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Mülteciler Kurtarıldı
KKTC'de Girne'ye bağlı Esentepe açıklarında mülteci taşıyan bir gemi yardım çağrısında bulundu.

KKTC açıklarında 300'ü aşkın mülteciyi taşıyan gemi, olumsuz hava şartlarından dolayı tahliye edilemiyor.

Girne açıklarında, içinde Suriyeli mülteciler olduğu tahmin edilen geminin batma tehlikesi geçirmesinin ardından, kurtarma çalışmaları Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Geminin olumsuz hava şartlarından dolayı sürüklenmesi nedeniyle, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sırasında gemide içinde 1'i hamile 40 kadın, 30-35'i çocuk olmak üzere 300'e yakın mültecinin bulunduğu tespit edildi.

Operasyona KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Girne ve Gazimağusa'da görevlendirilen 3 sahil güvenlik botu da destek verdi. Demir atması sağlanan gemi, sahilin 500 metre kuzeyinde kayalıklara çarpmadan durduruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabit durmakta zorlanan gemideki mültecilerin dalgaların durulmasıyla tahliye edilip Girne'deki bir spor salonuna götürüleceği öğrenildi.

Olay yerine gelen Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, geminin batmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Bölgenin kayalık olmasından dolayı çok tehlikeli olduğuna işaret eden Orçan, Girne'de kriz masasının oluşturulduğunu, gereken tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Sahil Güvenlik'e ait botların gemiye yaklaştığını ve görevlilerin zor olsa da gemiye çıkarak, yolcuların burada mı yoksa gemi Girne Limanı'na çekildikten sonra mı tahliye edileceğine karar verileceğini söyledi.

Taçoy, insanların can güvenliğini koruyarak tahliyenin sağlanması için tüm birimlerin çalıştığına işaret ederek, Tanzanya bandıralı geminin 3 gün önce Mersin Limanı'ndan yola çıktığını sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 23.11.2014 09:16
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