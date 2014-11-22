Mülteciler İçin Gazimağusa Ve Türkiye'den Gemiler Yola Çıktı

Girne açıklarında bulunan ve batmakta olan milteci gemisindeki kişilere yardım için KKTC'nin Türkiye'den yardım istediği beirtiliyor Gazimağusa ve Türkiye'den mülteciler için yardıma çıktıkları öğrenildi. Batma tehlikesi yaşayan tekneye yardım için Gazimağusa ve türkiye'den teknelerin yola çıktığı ve Girne açıklarına varmak üzere oldukları öğrenildi. Başbakan Özkan Yorğancıoğlu'nun Türkiye'den yardım istediği Türkiye cumhuriyetinden gemilerin yardım için KKTC'ye yola çıktılar..