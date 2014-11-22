Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mülteciler İçin Gazimağusa Ve Türkiye'den Gemiler Yola Çıktı

Girne açıklarında bulunan ve batmakta olan milteci gemisindeki kişilere yardım için

Mülteciler İçin Gazimağusa Ve Türkiye'den Gemiler Yola Çıktı

Girne açıklarında bulunan ve batmakta olan milteci gemisindeki kişilere yardım için

22 Kasım 2014 Cumartesi 21:43
Mülteciler İçin Gazimağusa Ve Türkiye'den Gemiler Yola Çıktı
banner238

 Girne açıklarında bulunan ve batmakta olan milteci gemisindeki kişilere yardım için KKTC'nin Türkiye'den yardım istediği beirtiliyor Gazimağusa ve Türkiye'den mülteciler için yardıma çıktıkları öğrenildi. Batma tehlikesi yaşayan tekneye yardım için Gazimağusa ve türkiye'den teknelerin yola çıktığı ve Girne açıklarına varmak üzere oldukları öğrenildi. Başbakan Özkan Yorğancıoğlu'nun Türkiye'den yardım istediği Türkiye cumhuriyetinden gemilerin yardım için KKTC'ye yola çıktılar..

Son Güncelleme: 22.11.2014 21:49
Anahtar Kelimeler:
Girne Açıklarında Bulunan Ve Batmakta Olan Milteci Gemisindeki Kişilere Yardım Için Gazimağusa Ve Türkiyeden Yardım Istediği Belirtiliyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim