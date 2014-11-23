Mülteciler Girne Limanı’na Getirldi



MÜLTECİLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI…

Suriyeli mültecileri taşırken Girne açıklarında batma tehlikesi geçirdiği için dün akşam SOS çağrısı yapan ve Tatlısu sahiline sürüklenen gemi, Girne Turizm Limanı’na getirildi.

KKTC ve Türkiye ekipleri tarafından saat 23.15 civarında kurtarma operasyonu başlatılan Tanzanya bayraklı 50 metre boyundaki "Haj Zaher" isimli gemi, 07.30 sıralarında Limana çekildi.

1’i hamile 40 kadın, 30-35’i çocuk olmak üzere 300’e yakın mültecinin tahliyesine başlanırken; bazı mülteciler Avrupa’ya gitmek için yola çıktıkları gerekçesiyle gemiden inmek istemedi.

Limanda başta ambulanslar olmak üzere sağlık ve diğer ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde karşılanan mülteciler, dün akşam hazırlanmaya başlanan Girne’deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirilecek.