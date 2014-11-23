Mülteci Gemisine Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GEMİYE YAKLAŞTI

TAÇOY: “TANZANYA BANDIRALI GEMİ 3 GÜN ÖNCE MERSİN LİMANI’NDAN YOLA ÇIKTI”

Girne açıklarında batma tehlikesi geçirdiği için SOS çağrısı yapan ve Tatlısu sahiline sürüklenen Suriyeli mültecileri taşıyan gemiye, saat 23.15 civarında kurtarma operasyonu başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın Mersin kaynaklı haberine göre, Girne’nin 4.5 mil kuzeyinde makine arızası yaptıktan sonra SOS çağrısı yapan ticari gemi, Tanzanya bayraklı 50 metre boyunda ve "Haj Zaher" ismini taşıyor.

Geminin olumsuz hava şartlarından dolayı sürüklenmesi nedeniyle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sırasında gemide içinde 1’i hamile 40 kadın, 30-35’i çocuk olmak üzere 300’e yakın mültecinin bulunduğu tespit edildi.

Bu arada, KKTC'den gelen talep doğrultusunda da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler de harekete geçti. Mersin'de konuşlu 1 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi ile 1 ani müdahale botu olay yerine sevk edildi.

Operasyona KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Girne ve Gazimağusa’da görevlendirilen 3 sahil güvenlik botu da destek verdi. Demir atması sağlanan gemi, sahilin 500 metre kuzeyinde kayalıklara çarpmadan durduruldu.

Mültecilerin, Girne’deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirileceği açıklanmıştı.

TAÇOY: “TANZANYA BANDIRALI GEMİ 3 GÜN ÖNCE MERSİN LİMANI’NDAN YOLA ÇIKTI”

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Sahil Güvenlik’e ait botların gemiye yaklaştığını ve görevlilerin zor olsa da gemiye çıkarak, yolcuların burada mı yoksa gemi Girne Limanı’na çekildikten sonra mı tahliye edileceğine karar verileceğini söyledi.

Taçoy, insanların can güvenliğini koruyarak tahliyenin sağlanması için tüm birimlerin çalıştığını vurguladı.

Kendilerine iletilen bilgiye göre gemide 270 yolcunun bulunduğunu söyleyen Taçoy, Tanzanya bandıralı geminin 3 gün önce Mersin Limanı’ndan yola çıktığını da ifade etti.