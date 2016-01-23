Müjdeli Haber Geldi

OCAK MAAŞLARINDA ARTIŞ VAR
2016 Mali Yılı Protokol Görüşmeleri çerçevesinde Maliye Bakanı ile kamuda yetkili 7 sendika dün yeniden bir araya geldi.
Maliye Bakanı Özgür, Ocak ayı maaşlarına hayat pahalılığından kaynaklanan yüzde 4.60 oranındaki artılı maaşlara yansıtacaklarını açıkladı.
Özgür, hükümetin kendi imkanlarıyla mükellefiyetlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. 13’üncü maaşları hiçbir borçlanmaya gidilmeden ve TC’den ek katkı almadan ödediklerini belirtti.
KAYNAK: Yenidüzen
........................
........................
Son Güncelleme: 23.01.2016 11:49
harçlarla geri alındı