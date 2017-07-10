'MÜHÜRLERSENİZ KENDİMİ YAKARIM!'

Çevre Koruma Dairesi, haklarında yıkım kararı çıkan Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki izinsiz 3 işletmeyi mühürlemeye gitti, gergin anlar yaşandı.Polis eşliğinde Hasan Korkmaz’a ait ‘Hasan Turtle’ isimli işlemenin bungolav, restoran, duş ve tuvaletlerini mühürlemeye giden Çevre Koruma Dairesi, Korkmaz’ın ‘kendimi yakarım’ engeliyle karşılaştı.
Çevre Koruma Dairesi, haklarında yıkım kararı çıkan Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki izinsiz 3 işletmeyi mühürlemeye gitti, gergin anlar yaşandı.Polis eşliğinde Hasan Korkmaz’a ait ‘Hasan Turtle’ isimli işlemenin bungolav, restoran, duş ve tuvaletlerini mühürlemeye giden Çevre Koruma Dairesi, Korkmaz’ın ‘kendimi yakarım’ engeliyle karşılaştı.