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10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23

'MÜHÜRLERSENİZ KENDİMİ YAKARIM!'

'MÜHÜRLERSENİZ KENDİMİ YAKARIM!'
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Mühürleme ‘kendimi yakarım’ engeliAltınkumsal’da Hasan Korkmaz’a ait ‘Hasan Turtle’ isimli işlemenin bungolav, restoran, duş ve tuvaletlerini mühürlemeye giden Çevre Koruma Dairesi, Korkmaz’ın ‘kendimi yakarım’ engeliyle karşılaştı.

Çevre Koruma Dairesi, haklarında yıkım kararı çıkan Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki izinsiz 3 işletmeyi mühürlemeye gitti, gergin anlar yaşandı.Polis eşliğinde Hasan Korkmaz’a ait ‘Hasan Turtle’ isimli işlemenin bungolav, restoran, duş ve tuvaletlerini mühürlemeye giden Çevre Koruma Dairesi, Korkmaz’ın ‘kendimi yakarım’ engeliyle karşılaştı.


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İşletmelerinin yıkılmaması için Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’dan süre isteyen Korkmaz, ret cevabı aldı.
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Bölgedeki mühürleme işleminin başladığı öğrenildi.
 
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MÜHÜRLERSENİZ KENDİMİ YAKARIM!
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