‘Muhteşem Gala’da engeller sanatla aşıldı

* Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gece olağanüstü bir kalabalığa sahne oldu. Almanya’dan gelen dünyaca ünlü engelli dansçı Dergin Tokmak, çok özel performansıyla geceye imzasını attı.

* ‘Fotoğraf Kategorisi’nde Arif İşgüzar birinciliği kazanırken, Tevfik Ulual ikinci, Süleyman Kaplan ise üçüncü oldu. Cüneyt Bayram, Doğay Erçağ ve Oytun Yunak’a ise ‘Jüri Özel Ödülü’ verildi.

* “Kısa Filmler” kategorisinde Soner Sert’in iki ayrı projesi hem birincilik hem de üçüncülük ödülü aldı. Berk Koç’un ikinciliği kazandığı yarışmada, “Jüri Özel Ödülü” Ömer Cumhur Bulduk’a verildi.

* Karaatmaca: “Coğrafyamız küçük olabilir, ancak biliyoruz ki insanımızın teknoloji tutkusu büyüktür ve en ileri teknolojileri, internette en hızlı erişimi hak ediyorlar. Biliyoruz ve yaşayarak öğrendik ki, aşılmayacak engel yoktur. Yeter ki, el ele vermesini bilelim.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ‘Sanat Engel Tanımaz’ yarışması muhteşem bir gala ve ödül gecesiyle davetlilere unutulmaz dakikalar yaşattı.



Çok yoğun bir katılımın olduğu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gecede, yarışmada başarılı isimler ödüllerini aldı, muhteşem dans gösterisi galaya imzasını attı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Milletvekilleri , Lefkoşa Kaymakamı, Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez ve Atatürk Kültür Merkezi’ni tümüyle dolduran çok sayıda davetlinin katıldığı gece, engellilere yönelik farkındalığı bir kez daha önce çıkardı. Yarışmaya katkı koyan Kıbrıs Türk Fotoğraf Sanatçıları Derneği (KIFSAD) Başkanı Mehmet Türkelman, Fotoğrafçılar Derneği (FODER) Başkanı Mehmet Gökyiğit, Fotoğrafhane Derneği Başkanı İsmail Gökçe ve Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Hasan Bağlar da geceye katıldı. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin unutulmaz başkanı Mustafa Çelik’in de şiirleriyle anıldığı geceyi, tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan sundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in engelli alanındaki sosyal sorumluluk projelerinin anlatıldığı ve engelli projeleri ile dünyanın en prestijli organizasyonu olan “Dünya Mobil Mükemmellik Yarışması”nın Los Angelos’taki finalinde yayınlanan video da gecede gösterildi.

Unutulmaz dans gösterisi ‘Sanat Engel Tanımaz’ gala ve ödül gecesisin yıldızı Almanya’dan gelen engelli dansçı Dergin Tokmak’ın büyüleyici performansı oldu.

Dünyaca ünlü engelli dansçı Dergin Tokmak’a Ministry of Dance Ekibi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Dans Kulübü de eşlik etti. Hiphop dans ekibi Da F.U.N.K'un kurucusu ve Cirque Du Soleil'de “Akrobat ve Değneklerle Dans Eden Adam” olarak ünlenen Dergin Tokmak, çok özel gösterisi ile ayakta alkışlandı. "Avrupa’nın bir ucundan Kuzey Kıbrıs'a çok özel bir proje ile gelmenin mutluluğunu yaşıyorum" diyen Dergin, bundan sonra Kuzey Kıbrıs Turkcell ile çalışmalarını devam ettireceğini açıkladı.



Engelsiz fotoğraflar ve ödüller



2’nci Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması’nda ödül alan isimler de büyük bir heyecan yaşadı. Bu yıl “Engelsiz Hayat” temasının işlendiği yarışmada başarılı isimler ilk kez gala gecesinde açıklandı ve eser sahipleri alkışlar arasında sahneye çıkarak, heyecan ve gururunu izleyenlerle paylaştı. Fotoğraf Kategorisi’nde Arif İşgüzar birinciliği kazanırken, Tevfik Ulual ikinci, Süleyman Kaplan ise üçüncü oldu. Cüneyt Bayram, Doğay Erçağ ve Oytun Yunak’a ise ‘Jüri Özel Ödülü’ verildi.

‘Kısa Filmler’de ilk üç

“Kısa Filmler” kategorisinde ise “Baba” isimli filmiyle Soner Sert birinciliğe layık görüldü. “Bakış Açısı” isimli kısa filmiyle Berk Koç ikinciliği alırken, Soner Sert “Ses” isimli çalışmasıyla üçüncülük ödülünün de sahibi oldu. “Jüri Özel Ödülü” ise "Yeter Ki İste" isimli kısa filmiyle Ömer Cumhur Bulduk’a verildi. Yarışmada eserleri tanınmış Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim ve fotoğraf sanatçısı Hasan Hüseyin’in başkanlıklarını yaptığı Buket Özatay, İsmail Gökçe, Veysi Soyer, Aşık Mene’den oluşan seçici kurul değerlendirdi.



Taçoy: Takım ruhu budur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, gecede yaptığı konuşmada engellilerin takım ruhu, azmi, sevgisi ve başarılarının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sezon açılış maçını izledikten sonra hayranlığının daha da arttığını anlatan Hasan Taçoy, "İnsanın olduğu yerde sevgi olmalıdır. Engelli insanlarımız takım olgusu ve azmiyle çok önemli bir farkındalık yaratıyor. Bu farkındalık sayesinde bizler de yeni yasalar yapıyor, önlerindeki engelleri aşmak için çalışıyoruz. Bu anlamlı gecede onların ortaya koyduğu birlikteliği, çabayı saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Gürpınar: Yasal engelleri kaldırıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar da gecede yaptığı konuşmada, ülkemizde hem yasal anlamda hem de zihinlerde engellilerle ilgili ciddi sorunlar olduğunu belirtti.

Özellikle engellilere istihdam teşviki için yeni yasalar yaşama geçirdiklerini belirten Aziz Gürpınar, en önemli hedeflerinden birinin de "Engelli Yaşam Evi" olduğunu belirterek, yakın gelecekte bu projeyi de yaşama geçirmek istediklerini ifade etti.

Engellilere yönelik projelerde sivil toplum örgütlerinin ve sponsorların katkısının son derece önemli olduğunu anımsatan Bakan Gürpınar, özellikle Kuzey Kıbrıs Turkcell'le birlikte pek çok projeye imza attıklarını söyledi, "İçtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Karaatmaca: Aşılmayacak engel yoktur, yeter ki, el ele vermesini bilelim

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, gecede yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Turkcell, 15 yıldır üretmenin, istihdam yaratmanın, bu ülkeye değer katmanın, geleceğe yatırım yapmanın, ülkemizden kazandığını yine ülkemizle ve insanımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor” dedi. Karaatmaca, ‘Sanat Engel Tanımaz’ yarışmasının, sosyal sorumluluk projelerinin odağında yer alan ‘engelli’ başlığının bir yansıması olduğunu belirtti. “Yarışmamız bu yıl fotoğrafın yanı sıra kısa film kategorisiyle de ileri bir adım atmış, ayrıca yurt dışından katılımlarla da uluslararası boyuta taşınmıştır” diyen Karaatmaca, “Biliyoruz ve yaşayarak öğrendik ki, aşılmayacak engel yoktur. Yeter ki, el ele vermesini bilelim” şeklinde konuştu. Karaatmaca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak 15 yıldır iletişim alanında tüm engelleri ileri teknoloji ve çağdaş hizmet anlayışımızla aşmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya ile eş zamanlı olarak ve en ileri teknolojileri adamıza getirmenin yanı sıra yatırımlarımıza da hiç ara vermiyoruz. Coğrafyamız küçük olabilir, ancak biliyoruz ki insanımızın teknoloji tutkusu büyüktür ve en ileri teknolojileri, internette en hızlı erişimi hak ediyorlar. İşimiz teknoloji… Ama aynı zamanda işimiz insan… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teknoloji lideri olarak hep şuna inandık; sosyal fayda ve yatırıma dönüşmeyen hiçbir kazanım, sürdürülebilir değildir. Bu bilinçle sosyal sorumluluk projelerinde de lider olmanın onurunu yaşıyoruz.” Sosyal sorumluluk çalışmaları ve özellikle engelliler alanındaki projelerini anlatan Aybars Karaatmaca, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’i 15 yıldır sahiplenen, sevgiyle kucaklayan ve her zaman bizlerle işbirliği yapan tüm halkımıza, devlet ve hükümet yetkililerine, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ödül Töreni ve Gala Gecesi, kokteyl ile tamamlandı.