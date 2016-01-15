Muhtaroğlu : “2015’de Yüzde 7.78 Artış Gerçekleşti”

MUHTAROĞLU : “2015’DE YÜZDE 7.78 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ”

“ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 14.07 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ANA GRUBUNDA YAŞANDI”

“556 MADDENİN ORTALAMA FİYATINDA ARTIŞ, 36 MADDENİN ORTALAMA FİYATINDA DÜŞÜŞ OLDU”

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2015 yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.78 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Muhtaroğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek, yılın genel enflasyon değerlendirmesini yaptı.

Buna göre, 556 maddenin ortalama fiyatında artış, 36 maddenin ortalama fiyatında düşüş yaşanırken, 70 maddenin ortalama fiyatında ise değişim olmadı.

Ana mal ve hizmet grupları açısından 2015 yılında en yüksek fiyat artışı, yüzde 14.07 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yaşandı.

Azalış gösteren tek ana grup ise 2015 Şubat ayında elektrik tarifelerinde ve gazda yapılan indirimlerden dolayı yüzde eksi 3.05 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar grubu oldu.

“556 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI”

Muhtaroğlu, DPÖ’nün enflasyon rakam ve fiyatlarını beş ilçede derlediğini ve ayda üç kez buna yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

2015 yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonda yüzde7.78 artış gerçekleştiğini belirten Muhtaroğlu, bir önceki yılın Aralık ayına göre, endekste kapsanan 556 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 36 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Muhtaroğlu, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise değişim olmadığını açıkladı.

2015 yılında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç ürünün; yüzde 83.58 Pancar, yüzde 69.08 Beyaz Lahana ve yüzde 60.90 Roka olduğunu vurgulayan Muhatoğlu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ve hizmetin ise; yüzde 35.71 Elektrik Tarife Ücreti (751+), yüzde 22.39 Elektrik Tarife Ücreti (501-750), ve yüzde 14.11 Kavun olduğunu kaydetti.

“EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ANA GRUBUNDA”

Muhtaroğlu, en yüksek yıllık artışın Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda gerçekleştiğini belirtti. Azalış gösteren tek ana grubun Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, özellikle 2015 Şubat ayında elektrik tarifelerinin fiyatlarında yapılan indirimlerden dolayı bu ana grubun eksi değer gösterdiğini kaydetti.

Ana mal ve hizmet gruplarına göre bir önceki Aralık ayına (12 aylık) göre değişim oranları ve değişime etki değeri şöyle gerçekleşti:

“1. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde14.07 değişim, hayat pahalılığına etkisi

3.09 puan artış,

2. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 12.22 değişim, hayat pahalılığına etkisi 1.62 puan artış. Bu maddede ürün olarak; aspiratör, yatak, elektrik süpürgesi, toz deterjan gibi maddeler bulunuyor.

3. Eğitim ana grubunda yüzde 11.77 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.77 puan artış. Bu grupta; özel üniversite, anaokul, lise, ilkokul bulunuyor.

4. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 11.50 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.61 puan artış,

5. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 10.15 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.49 puan artış,

6. Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 8.16 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.44 puan artış,

7. Ulaştırma ana grubunda yüzde 7.19 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.33 puan artış,

8. Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 6.78 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.28 puan artış,

9. Sağlık ana grubunda yüzde 6.75 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.28 puan artış,

10. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 6.35 değişim, hayat pahalılığına etkisi

0.24 puan artış,

11.Haberleşme ana grubunda yüzde 1.67 değişim, hayat pahalılığına etkisi 0.07 puan artış,

12. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde -3.05 değişim,

Hayat pahalılığına etkisi 0.44 puan düşüş”

“DÖVİZDE ARTIŞ”

Bir önceki yılın Aralık ayına göre endekse yansıyan tüm döviz kurlarında artış meydana geldiğini söyleyen Muhtaroğlu, en çok artışın yüzde 28.24 ile Dolar kurunda meydana geldiğini, ikinci sırada yüzde 23.25 Sterlin bulunduğunu ve en az artışın ise yüzde 12.01 ile Euro kurunda olduğunu belirtti.

Tüketici Fiyatları Endeks’inde ağırlığı en yüksek olan döviz kurunun Euro olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, ikinci sırada Sterlin’in geldiğini ve ağırlığı en az olanın ise Dolar kuru olduğunu söyledi.

Muhtaroğlu, döviz kurlarındaki artışların yarattığı etki nedeniyle sırasıyla Eğitim, Eğlence ve Kültür, Ulaştırma ve Haberleşme alanlarında artışlar olduğunu belirtti.

Muhtaroğlu, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri, Giyim ve Ayakkabı, Çeşitli Mal ve Hizmetler, Lokanta ve Oteller, Sağlık, Alkollü İçecekler ve Tütün ana gruplarında gerçekleşen fiyat değişimlerinden dolayı artışlar meydana geldiğini söyledi.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 11’inde artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda ise düşüş oldu.

“SORULARI YANITLADI”

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Enflasyon hedefinin tutturulup tutturulmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Muhtaroğlu, hedefin yüzde 7.7 olarak belirlendiğini, yüzde 7.8 olarak gerçekleştiğini, dolayısıyla yakın bir oranla hedefin tutturulduğunu söyledi.

DPÖ’nün bilimsel ve metodolojik çalışmalar yürüttüğünü, hedeflerin de bu şekilde belirlendiğini belirten Muhtaroğlu, kurumun güvenirliğinin arttığını kaydetti.

DPÖ’de çalışmaların mesleki bağımsızlık ilkeleri içinde yürütüldüğünü söyleyen Muhtaroğlu, veri paylaşımının da şeffaf bir şekilde yapıldığını, “güvenirliğin ve paylaşımın olmazsa olmazları” olduğunu ifade etti.

Muhtaroğlu, başka bir soru üzerine yeni endeksi oluşturacak Hane Halkı Bütçe Anketi’nin çalışmalarının devam ettiğini, en geç 2017’de yeni endeksin kullanılmasını sağlama hedefinde olduklarını söyledi.