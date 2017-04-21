Muhtarlar Birliği’nden Özçınar’a Ziyaret

Muhtarlar Birliği temsilcileri, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek, taleplerini dile getirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aydınköy Muhtarı ve Muhtarlar Birliği Başkanı Tamer Tayanç başkanlığındaki muhtarlar, Türkiye’den gelen suyun belediye sınırlarına bağlı köylere de ulaşması için gerekli çalışmanın yapılmasını talep etti.

Özçınar ise, hazırlanan proje ile yıl sonuna kadar belediye sınırlarındaki tüm köylere Türkiye’den gelen suyun ulaştırılacağını söyledi.