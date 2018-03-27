MUHAMED İMDATULLAH YOĞUN BAKIMDA

Bugün Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kazada yaralanan Muhammed İmdatullah’ın yoğun bakım servisine alındığı, diğer 2 yaralının ise acil serviste tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU

GİRNE-DEĞİRMENLİK DAĞ YOLUNDA İŞ ARACI DEVRİLDİ… 3 YARALI

Girne-Değirmenlik dağ yolunda bir iş aracının devrildiği trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 10.30’da meydana gelen kazada, Değirmenlik istikametine seyreden Tüfekçi Ltd'e ait Kartal Taşkal (E-46) yönetimindeki HG 086 plakalı beton dökme pompası, sağa meyilli virajda kontrolden çıkarak yolun solundaki bankete devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kartal Taşkal yanında yolcu olarak bulunan Harun Yaltılıgil (E-19) ve Muhammed İmdatullah'ın (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.