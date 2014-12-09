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Muhaceret Affı Yürürlüğe Girdi

İçişleri Bakanlığı, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini; yasadan yararlanmak isteyen yabancıların 8 Şubat 2015’e kadar bir aylık asgari ücret tutarını ödeyerek aftan yararlanabileceğini açıkladı.

Muhaceret Affı Yürürlüğe Girdi

İçişleri Bakanlığı, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini; yasadan yararlanmak isteyen yabancıların 8 Şubat 2015’e kadar bir aylık asgari ücret tutarını ödeyerek aftan yararlanabileceğini açıkladı.

09 Aralık 2014 Salı 16:10
Muhaceret Affı Yürürlüğe Girdi
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “YABANCILAR VE MUHACERET (DEĞİŞİKLİK) YASASI”NDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN 8 ŞUBAT 2015’E KADAR 1675 TL ÖDEMESİ GEREKTİĞİNİ DUYURDU

 İçişleri Bakanlığı, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini; yasadan yararlanmak isteyen yabancıların 8 Şubat 2015’e kadar bir aylık asgari ücret tutarını ödeyerek aftan yararlanabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasanın KKTC’de muhaceret izinsiz olarak bulunan veya yurtdışına vize cezalı olarak çıkış yapmış şu durumdaki yabancıları kapsadığı belirtildi ve şöyle denildi:

“KKTC yurttaşı ile evli olan yabancılar; KKTC yurttaşının, KKTC yurttaşı olmayan 18 yaşından büyük bekar çocukları; KKTC yurttaşının, KKTC yurttaşı olmayan anne ve/veya babası; Beyaz Kimlik Kartı sahibi olan yabancılarla evli olanlar; Beyaz Kimlik Kartı sahibi olan yabancıların 18 yaşından büyük bekar çocukları; İkamet, çalışma, iş kurma ve öğrenci izni ile KKTC’de ikamet eden yabancıların eşleri; İkamet, çalışma, iş kurma izni ile ikamet eden yabancıların 18 yaşından büyük bekar çocukları; KKTC üniversitelerine kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler, eşleri, anne ve babaları.”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu yasa kapsamında olup da yasa kurallarından faydalanmak isteyen yabancıların, en geç 8 Şubat 2015 tarihine kadar 1675 TL ödeyip bu aftan faydalanabilecekleri bildirildi.

200 TL ÖDEYİP YURT DIŞINA ÇIKMADAN İŞLEM YAPTIRILABİLECEK

Halen ülkede bulunan ve yasa kapsamına giren yabancıların, tercih etmeleri halinde asgari ücrete ek olarak 200 TL tutarındaki harç miktarını ödeyerek yurtdışına çıkmadan da işlemlerini KKTC’de yapabilecekleri ifade edildi

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıYabancılar Ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdiğini; Yasadan Yararlanmak Isteyen Yabancıların 8 Şubat 2015’e Kadar Bir Aylık Asgari ücret Tutarını ödeyerek
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