Müge Denktaş’tan DP UG Kadın Örgütü İle Lefkoşa İlçe Kadın Örgütüne Çay Partisi

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, DP-UG Kadın Örgütü MYK ve Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü üyeleri için çay düzenledi.

DP Ulusal Güçler Genel Merkezi’nde bugün yer alan çay partisinde Müge Denktaş ile Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak birer konuşma yaptı.

DP-UG’den yapılan açıklamaya göre, Müge Denktaş, kadınların gerek aile, gerek eğitim, gerek siyaset, gerekse iş hayatında başarıyla yer aldığını ve önemli görevler üstlendiğini söyledi. “Gayet doğal şeyler olsa da bizler yeniden istişareler için bu toplantıları sıklaştırıyoruz” diyen Müge Denktaş, partinin etkinlik programını gözden geçirmeyi de amaçladıklarını belirtti.

DP Ulusal Güçler Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak da, periyodik olarak gerçekleşen bu toplantı ve etkinliklerin partililer arasında istişareyi kuvvetlendirdiğini söyledi. Yapılacak etkinlikler ve toplantılar hakkında bilgi de veren Aktoprak, kadın dayanışmasını her zaman önemsediklerini ifade etti.

Aktoprak, “Birlik ve beraberlik olan her platfomda başarı ve hizmet kaçınılmaz olur. Önemli olan uyum içinde çalışıp, bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.