Müge Denktaş ve bir grup DP’li kadın Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş ile bir grup DP’li kadın, Anneler Günü münasebetiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.



DP’den yapılan açıklamaya göre,Müge Denktaş ve DP’li kadınlar, huzurevinde yaşayanların ve çalışanların Anneler Günü’nü kutladı.



Müge Denktaş ve DP’li kadınlar, huzurevi sakinlerine Anneler Günü hediyesi de verdi.



