Müge Denktaş Başkanlığında DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü, Yeni Yıl Öncesi Çocukları unutmadı…

* Müge Denktaş: “Bu Çocuklar hepimizin Çocuklarıdır. Sahip çıkalım!”

Müge Denktaş başkanlığında, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı, Lefkoşa Çocuk Yurdu’nu ziyaret etti.

Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, kurumda yer alan çocuklar ziyaret edildi.

Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonunda çocuklar için alınan hediye paketleri takdim edildi, izaz ikramda bulunuldu.









Müge Denktaş: “Bu Çocuklar hepimizin Çocuklarıdır. Sahip çıkalım!”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Müge Denktaş’a, DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak, DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Başkanı Samiye Kilim ve kadın örgütü yönetimden bir grup kadın eşlik etti.

Müge Denktaş ayrıca ziyarette toplumsal bir mesaj da vererek; “Bu çocuklar hepimizin çocukları, hepimize emanettir. Sahip çıkalım” dedi.