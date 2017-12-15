Müfettişler ve şoför okulları rüşvetle ehliyet veriyor!

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, bazı şoför okulları, müfettişler ve Şoför Okulları Birliği Başkanı hakkında çıkan iddiaların acil detaylı araştırılmasını ve sonuçlandırılmasını talep etti.

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, bazı şoför okulları, müfettişler ve Şoför Okulları Birliği Başkanı Barış Tilki’nin usulsüz uygulamalarıyla ilgili ortaya çıkan iddiaların acilen detaylı araştırılmasını ve sonuçlandırılmasını isteyerek, “Adaletin adalet olabilmesi için geciktirilmemesi ve kişiden kişiye değişmemesi gerekir. Kanımızca, Polis ve ilgililerin aşağıdaki iddiaları ve soruları ciddi bir şekilde araştırması gerekmektedir” dedi.

“Rüşvet iddiaları acilen araştırılmalı”

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada birtakım sorular ve iddialar gündeme getirildi. Açıklamasında, rüşvet iddialarını sorgulayan Bağımsız Şoför Okulları başkanı ve üyeleri, “Rüşvet’in karşısındayız. Eğer varsa cezalandırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Şoför okulları, müfettişler ve Şoför Okulları Birliği başkanının isimlerinin karıştığı rüşvet ve usulsüz uygulama iddia araştırmasının genişletilerek ve derinleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Rüşvet iddiaları neden şimdi gündeme düşmüştür? Tutuklanan müfettişlerden biriyle açıklanamayacak alışverişi bulunan Barış Tilki’nin verdiği çek rüşvet midir? Bu müfettişle ve “seni görevden aldıracağım” diye tehdit ettiği diğer müfettişlerle ne gibi bir husumet yaşamıştır? Değişen nedir? Aynı plakayla iki ayrı araba kullanmasının ve evraksız motosikletinin müfettişler tarafından tespit edilmesinin bu konuyla bir ilgisi var mıdır?” ifadelerine yer verildi.

“Sirkatla ilgili iddialar vardır”

Açıklamada, “Barış Tilki’nin Şoför Okulları Birliği’ne ait çeki (6,000TL) kullanarak, bir ehliyet müfettişine yazdığı ve o müfettişin 5-6 yaşındaki 2’nci el motosikletini Barış Tilki kendi adına aldığı iddia edilmektedir. Birliğin içini ve kasasını boşalttığı söylenmektedir. Aynı tarihlerde, aynı marka, benzer motosikletin yenisi daha ucuzken piyasa değerinin üzerinde yapılan bu alış verişten 3 yıl sonra bugün, aynı müfettişi rüşvet aldığı iddia ve belgeleriyle Barış Tilki neden gündemde tutmaktadır? Bu motosiklet daha sonra satıldı mı? Parası alındı mı? Alındıysa Birliğin kasasına giriş yapıldı mı? Para nerededir? Motosiklet nerededir?” diye sordu.

“Sahte plaka ile sınav yapıldı mı?”

Tilki’nin, motor şasi numaraları tutmayan evraksız motosiklet ve sahte plakayla sınav yaptığı iddialarına da değinen Bağımsız şoför okulları, “Biri düz vites diğeri otomatik vites iki ayrı arabasına aynı plakayı kullandığı iddiası doğru mu? Motor ve şasi numaraları tutmayan, evrakı bulunmayan bir motosikleti tasarrufunda bulundurduğu, kullandığı ve polis tahkikatı sonunda motosikletin bağlandığı iddiası doğru mu? Bu usulsüzlüklerin müfettişler tarafından tespit edildiği doğru mu? Müfettişleri rüşvet iddiasıyla gündem yapmasının bu olayla ilgisi var mı?” dedi.

“Proje, pist ve para nerededir?”

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, açıklamasında soru ve iddialarını şöyle sürdürdü: “Yasa” kılıfıyla avukatına birlik kasasından ödeme yaptığı iddiaları vardır. Çeşitli defalar Şoför Okulları yasası hazırlatıyorum diyerek avukatına yaptığı ödemeler tutarı ne kadardır? Tutar, kendi ifadesiyle 10 Bin TL’dir. Yasa nerede? En azından taslak nerede? Para nerede? Yapılan ödemelerin faturaları ve makbuzları nerededir? Bunun yanında Eğitim Pisti Proje ödemeleri ve kılıf iddiaları da ortada dolaşmaktadır. İrsen Küçük hükümetinin son Bakanlar Kurulu kararıyla birliğine verdirdiği arazi üzerine, Karayollarını ve TRAKAYAD’ı kalkan olarak kullanıp, pist projesi için yaptığı harcama miktarı nedir? Kendi ifadesiyle 50-60 bin TL’dir. Soruyoruz; Proje nerede? Pist nerede? Para nerededir?”

“Polise suç duyurusu yapıldı adalet bekliyoruz”

Problemli şahsi bir krediyi birliğin ödediği iddiasının da varlığına dikkat çeken Bağımsız Şoför Okulları, “Birliğin çekini teminat olarak kullandığı ve bazı yandaş üyelerinin üzerine kredi çektiği, kredi ödenmeyince birliğin çekinin banka tarafından bozdurulduğu iddiası doğru mu? Bu konuların birbiriyle bağlantılı olduğu doğru mu? Bunların yanında Eğitmen belgesi iptal edilmiş eğitmen çalıştırdığı iddialarına da değinirsek; Alkollü araç kullanma cezasından dolayı eğitmenliği iptal edilen birini yanında 5 yıl süreyle çalıştırdığı ve 5 yılın sonunda trafik sicil kaydında olan fakat belirtilmeyip eksik belgeyle aynı şahsa eğitmenlik lisansı aldırdığı iddiası doğru mu? Yetkililere son olarak, genel kurul yapması gereken ve mali raporları aklaması gereken Şoför Okulları Birliği Başkanı senelerdir yapması gereken genel kurulu yapmıyor. Kasa tam takır. Faturalar, makbuzlar, defterler ortada yok ve bu sebeplerden dolayı birlikten 34 kişi istifa etmiş, polise suç duyurusunda bulunmuş sonuç ve adalet beklemektedir” ifadelerini kullandı.

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