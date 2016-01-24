Mudanya Belediyesiyle Beyarmudu Belediyesi Kardeş Belediye Oldu

MUDANYA BELEDİYESİYLE BEYARMUDU BELEDİYESİ KARDEŞ BELEDİYE OLDU



Türkiye’deki Mudanya Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki “Kardeşlik Protokolü” Mudanya’da düzenlenen tören ile imzalandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in imza attığı “Kardeş Protokolü İmza Töreni”ne Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Akın Poroy, Erkan Altıntaş, Metin Şen, CHP ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri ‘nin yanı sıra Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

“BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ YÜREĞİMİZDE”

İmza töreninde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya” olma yolunda verdikleri çaba ve çalışmaların meyvelerinden birini aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl MHP ve CHP’li meclis üyelerinin Beyarmudu Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Türkyılmaz, “Beynimizde ve yüreğimizde var olan kardeşliğimizi bu protokol ile resmileştirmiş olacağız. Bizim kardeşliğimiz yüreğimizde. Bu kardeşlik dünya var olduğu sürece yaşayacaktır” dedi.

İki kardeş belediyenin dayanışma içerisinde projelere de imza atacağına inandığını dile getiren Türkyılmaz, Dünya barışına katkı vereceklerine inandığını sözlerine ekledi.

“KISKANILAN TOPLUM OLACAĞIZ”

Mudanya ile kardeş belediye olmaktan gurur duyduklarının altnıı çizen Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden, yüreğimiz ile bağlıyız. Bizlerde bu bağ olduğu sürece, ilelebet tüm dünyada kıskanılan bir toplum olacağız. Bu akşam mutluyuz heyecanlıyız. Protokolümüz hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı “Kardeşlik Protokolü”nü imza altına alarak kardeşliklerini resmileştirdi. İmza töreni sonrasında pasta keserek kardeşliklerini tatlandıran iki belediye heyeti, kardeşliklerinin bir ömür boyu sürmesini diledi.

GÖSTERİLER ALKIŞ ALDI

Düzenlenen törende sahne alan Mudanya Belediyesi Masterlar Halk Dansları Grubu ve Güzelyalı Halk Dansları Topluluğu Mudanya Güneşi ekibi katılanlara gösterilerini sundu. Beğeni ile izlenen gösteriler sonunda açılan Türk ve KKTC bayrakları katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

PROTOKOL ÖNCESİ İLÇE ZİYARETİ

İki gün boyunca Mudanya Belediyesi’nin misafiri olarak ilçede bulunan Beyarmudu Belediye heyeti Mudanya’da çeşitli temaslarda bulundu. Mudanya Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi’yi makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Mudanya Mütareke Evi Müzesi ve Tahir Paşa Konağı’nı gezdi. Heyete iki gün boyunca Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Hüseyin Esen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülşen Dağlı eşlik etti.



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