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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:03

Mucize Kurtuluş

Mucize Kurtuluş
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Mucize Kurtuluş

Aracıyla 50 metre derinliğindeki vadiye düşen Dedeoğlu, ölümün kıyısından döndü.

Girne bölgesindeki St. Hilarion kalesinden Lapta istikametine doğru giden eski yolda, Seven Dedeoğlu isimli sürücü aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki vadiye düştü.

Elde edilen bilgilere göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında St. Hilarion kalesinden Lapta istikametine doğru JR 499 plakalı aracıyla seyreden 32 yaşındaki Seven Dedeoğlu’nun, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre derinliğindeki vadiye düşmesiyle meydana geldi.

Kazadan sonra kendi imkanlarıyla araç dışına çıkan Dedeoğlu, kardeşini arayarak yardım istedi. Kısa bir süre sonra Boğaz karakolu ekipleri, Lapta sağlık merkezi ekipleri, Lapta karakol ekipleri ve askerler kaza yerine giderek 50 metre derinliğindeki vadiden Dedeoğlu’nu sedye yardımıyla çıkardı.

Kaza yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yaptıktan sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazayı ucuz atlatan Dedeoğlu’nun müşahede altına alındığı öğrenildi.

Diyalog - Onur ULAĞ

Kaynak: Diyalog

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