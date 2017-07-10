Mucize Kurtuluş

Kaza yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yaptıktan sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazayı ucuz atlatan Dedeoğlu’nun müşahede altına alındığı öğrenildi.

Kazadan sonra kendi imkanlarıyla araç dışına çıkan Dedeoğlu, kardeşini arayarak yardım istedi. Kısa bir süre sonra Boğaz karakolu ekipleri, Lapta sağlık merkezi ekipleri, Lapta karakol ekipleri ve askerler kaza yerine giderek 50 metre derinliğindeki vadiden Dedeoğlu’nu sedye yardımıyla çıkardı.