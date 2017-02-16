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16 Şubat 2017 Perşembe 14:38

Mucize Kurtuluş

Mucize Kurtuluş
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Mucize Kurtuluş
Yaşam Hastanesi önünden dikkatsizce yola çıkan arabaya çarpan ve 40 metre sürüklenerek hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Alaaddin Aydınel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Gazimağusa’da, Yaşam hastanesi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu Alaaddin Aydınel isimli motosiklet sürücüsü yaralandı. Görenleri hayretler içerisinde bırakan kazada 40 metre sürüklenen motosiklet ise tam anlamıyla hurdaya çıktı. Motosikletin halini görenler, sürücünün kazadan sağ kurtulmasını mucize olarak yorumladı. Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LH 091 plakalı araç ile Yaşam Hastanesinden çıktıktan sonra “U” dönüşü yapan Ali Yükselen, karşı yönden gelmekte olan Alaaddin Aydınel yönetimindeki KM 226 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yol kenarındaki kaldırıma da çarpan motosiklet 40 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Yaşam hastanesinde tedavi edildi
Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Alaaddin Aydınel, kazanın gerçekleştiği yerin hemen karşısında bulunan Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi. Aydınel yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosiklet parçalanarak hurda demir yığınına dönüştü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Diyalog



 
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