Mucize Kurtuluş



Ercan Havaalanı–Yonca Kavşağı anayolu üzerinde, dün saat 21.00 sıralarında üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması görgü tanıkları tarafından büyük bir mucize olarak nitelendirildi. Kaza, Hüseyin Mortaş (E¬34) isimli sürücünün; yönetimindeki TNH 667 plakalı minibüs ile Ercan Havaalanı’ndan Yonca Kavşağı istikametine seyrettiği esnada, yolun sol tarafında arıza yapan araçtaki yolcuları almak için duran Halil Çelebi(E¬51) yönetimindeki TJT 794 plakalı otobüse arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Park halinde duran otobüse çarptıktan sonra savrulan minibüs, yine yol kenarında arızalandığı için durmakta olan Yusuf Başpınar(E¬39) yönetimindeki TMN 956 plakalı otobüse çarptıSürücü burnundan yara aldıKaza sonucunda Hüseyin Mortaş burnundan yara alırken, TJT794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Salha Gaidi(K¬35) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Naoufel Turki(E¬33) hafif yaralanarak olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahede altına alındı. Kaza sonucunda araçlarda büyük hasar meydana gelirken, Hüseyin Mortaş’ın yönetimindeki aracın içerisinden sağ çıkabilmesi sevenlerini mutlu ettiDiyalog