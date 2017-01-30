Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:12

Mucize Kurtuluş

Mucize Kurtuluş
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Mucize Kurtuluş
Park halindeki otobüse, minibüsüyle arkadan çarpan Hüseyin Mortaş’ın bu araçtan nasıl sağ çıktığını kimse anlayamadı

Ercan Havaalanı–Yonca Kavşağı anayolu üzerinde, dün saat 21.00 sıralarında üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması görgü tanıkları tarafından büyük bir mucize olarak nitelendirildi. Kaza, Hüseyin Mortaş (E¬34) isimli sürücünün; yönetimindeki TNH 667 plakalı minibüs ile Ercan Havaalanı’ndan Yonca Kavşağı istikametine seyrettiği esnada, yolun sol tarafında arıza yapan araçtaki yolcuları almak için duran Halil Çelebi(E¬51) yönetimindeki TJT 794 plakalı otobüse arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Park halinde duran otobüse çarptıktan sonra savrulan minibüs, yine yol kenarında arızalandığı için durmakta olan Yusuf Başpınar(E¬39) yönetimindeki TMN 956 plakalı otobüse çarptı

Sürücü burnundan yara aldı
Kaza sonucunda Hüseyin Mortaş burnundan yara alırken, TJT794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Salha Gaidi(K¬35) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Naoufel Turki(E¬33) hafif yaralanarak olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahede altına alındı. Kaza sonucunda araçlarda büyük hasar meydana gelirken, Hüseyin Mortaş’ın yönetimindeki aracın içerisinden sağ çıkabilmesi sevenlerini mutlu etti


Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda Konferans Düzenleniyor Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu...
Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe Muhtarını Kabul Etti Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe...
İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını Büyütüyor İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını...
Meclis Yarın Toplanacak Meclis Yarın Toplanacak
Hayati Tehlike Yok Hayati Tehlike Yok
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Basın özgürlüğünün önündeki engeller konusunda dünyadaki ve Kıbrıs’taki durum, 6 Şubat Pazartesi...

Haberi Oku