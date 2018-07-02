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Mücahit Komutanları Derneği'nden Arter'e Ziyaret!

Mücahit Komutanları Derneği’nden bir heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti ve yeni dönem için başarılar diledi.

Mücahit Komutanları Derneği'nden Arter'e Ziyaret!

Mücahit Komutanları Derneği’nden bir heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti ve yeni dönem için başarılar diledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
Mücahit Komutanları Derneği'nden Arter'e Ziyaret!


Mücahit Komutanları Derneği’nden bir heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti ve yeni dönem için başarılar diledi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek Genel Başkanı Gözkamaş Ergüneş Arter’e Gazimağusa ile ilgili görüşlerini de aktardı.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyarette yaptığı konuşmada, Mücahit Komutanları Derneği ile sürekli temas halinde olduğunu ve her fırsatta Gazimağusa ile ilgili görüşlerini dinlediğini ifade etti.
Dernek üyelerinin konuları yakından takip ettiğini, üyelerin görüşlerinin ne kadar faydalı olduğunu son 4 yılda gördüğünü söyleyen Arter, derneğin geçmiş dönemde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve yeni dönemde dernekle görüş alışverişinde bulunarak hızlı bir şekilde çalışmalara devam edeceğini ifade etti
ERGÜNEŞ

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş de, önceki dönemde başarılı olduğunu ifade ettiği İsmail Arter’in seçimlerden de başarıyla çıktığını ifade ederek, kendisini tebrik etti ve başarılar diledi.İsmail Arter’in yeni dönemde de iyi çalışmalar yapacağına inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 02.07.2018 15:55
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