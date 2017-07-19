Mücahit Komutanları Derneği Mesaj Yayımladı

Mücahit Komutanları Derneği, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 43. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Başkan Gözkamaş Ergüneş, yayımladığı mesajda, Mehmetçik ve Mücahidin kanları ile çizilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anavatan’ın etkin ve fiili garantisinin, gelecek nesillerin barış ve güven içerisinde özgürce yaşamaları için olmazsa olmazları olduğunu kaydetti. Ergüneş, şöyle dedi:

“20 Temmuz Barış Harekatı neticesinde kazanılan özgürlük ve barışın sonsuza dek yaşatılması için TMT ruhu ile çalışacağımızı bu mutlu günümüzde tekrar eder yeniden tüm dünyaya duyururuz.

Mutlu Barış Harekatına katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımızı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkünün Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”