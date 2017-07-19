FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 06:56

Mücahit Komutanları Derneği Mesaj Yayımladı

Mücahit Komutanları Derneği, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın&nbsp; 43. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mücahit Komutanları Derneği Mesaj Yayımladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Mücahit Komutanları Derneği, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın  43. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Başkan Gözkamaş Ergüneş, yayımladığı mesajda, Mehmetçik ve Mücahidin kanları ile çizilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anavatan’ın etkin ve fiili garantisinin, gelecek nesillerin barış ve güven içerisinde özgürce yaşamaları için olmazsa olmazları olduğunu kaydetti. Ergüneş, şöyle dedi:

“20 Temmuz Barış Harekatı neticesinde kazanılan özgürlük ve barışın sonsuza dek yaşatılması için TMT ruhu ile çalışacağımızı bu mutlu günümüzde tekrar eder yeniden tüm dünyaya duyururuz.

Mutlu Barış Harekatına katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımızı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkünün Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Açıklama Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz 1974 Barış Harekatı döneminin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki...

Haberi Oku