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14 Mayıs 2017 Pazar 10:11

Mücadelelerde Heyecan Var

Mücadelelerde Heyecan Var
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Mücadelelerde Heyecan Var

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü’nün (LTB) bazı spor federasyonlarıyla birlikte düzenlediği 3’üncü Gençlik ve Spor Şöleni, çeşitli sportif müsabakalara sahne oluyor. Şölen, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tekerlekli sandalye empati maçı, ALGIM-Levent basketbol gösteri maçı ve cimnastik şovu ile başlamıştı. Masa tenisi, Jimnastik ve eskrim ilgi gördü Şölen kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakaları beğeni kazanırken, Jimnastik Federasyonu binasında yarışan miniklerde birbirinden güzel seriler sundu. Ayrıca Girne’de gerçekleştirilen eskrim mücadelesinde ise sporcular kıyasıya yarıştı.

Üç etkinlikte de sporcuların performansı izleyenleri etkiledi. Topcan kupası Kaymaklı’nın Şölen kapsamında düzenlenen Ahmet Sami Topcan Kupası’nı ise Küçük Kaymaklı kazandı. Küçük Kaymaklı-Esentepe’yi 5-0 mağlup etti. Atatürk Stadyumu’nda oynanan maç sonrasında kupayı kaldıran K.Kaymaklı gençlerinin coşkusu görülmeye değerdi.








 
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